Jedan od najpopularnijih parova današnjice, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez zaručili su se prije četiri godine, ali svadba nikako da dođe na red.

Upoznali su se u jednoj trgovini brendirane odjeće u Madridu u lipnju 2016. godine, a od tada se njezin život uvelike promijenio. Bila je to ljubav na prvi pogled.

- Bio je to trenutak koji je trajao sekundu. Nikada nisam mislio da će to biti toliko veliko da ću se zaljubiti. Zaista to nisam očekivao. Georgina je žena u koju sam potpuno zaljubljen - rekao je Ronaldo.

Cristiano je već imao troje djece, sina Cristiana Ronalda Juniora te blizance Evu i Matea koje mu je na svijet donijela surogat-majka.

Georgina danas zarađuje ogroman novac, a nedavno je na Instagram profilu objavila kako će uskoro imati vlastiti reality show u Netflixovoj produkciji pod naslovom 'Ja sam Georgina'.

- Moj reality show ubrzo stiže na Netflix. Vrlo sam uzbuđena što ćete ga vidjeti. Kako uzbudljivo - napisala je atraktivna Georgina ispod promotivne fotografije te dodala oznaku #jasamgeorgina.

Georgina je u dokumentarcu otvoreno pričala o ljubavnoj vezi s Cristianom i njihovom zajedničkom životu. Par je u međuvremenu dobio trogodišnju kćerkicu, a brojni se pitaju kada će uploviti u bračne vode.

Priznala je da bi se voljela udati za Portugalca.

- To ne ovisi o meni. On zna što ja želim. Nadam se da će se to uskoro dogoditi - rekla je Georgina.

Atraktivna brineta je za potrebe dokumentarca nosila mikrofon tijekom utakmica, a cilj je pokazati kako je biti u ljubavnoj vezi s jednim od najboljih sportaša na svijetu.

- Georgina je potpuno iskrena i u ovom dokumentarcu priznaje da joj se život promijenio od toga da nema apsolutno ništa do toga da ima apsolutno sve. Georgina je prošla put od prodavanja luksuznih stvari do toga da joj se takve sada poklanjanju i da u luksuzu šeta po crvenom tepihu. ‘Ja sam Georgina’ ima vrlo snažnu komponentu aspiracije - rekao Alvaro Diaz, direktor zabavnog programa.