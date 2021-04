Cristiano Ronaldo (36) je jedan od igrača čiji dres ima posebnu vrijednost, a još uz to kada ga netko dobije osobno od njega...

Na kraju svake utakmice najveća gužva bude oko njega jer nema tog igrača koji ne želi u svoj ormar pospremiti dres s njegovim prezimenom. U većini slučajeva Cristiano bez razmišljanja pokloni dres, pristane i na fotografiju, pogotovo s mladim igračima kojima je uzor, ali igrača Atalante Robina Gosensa (26) je razočarao. Odbio mu je dati dres.

Nijemac od 2017. godine igra u Atalanti, a otkako je Ronaldo došao u Juventus, imao je jednu želju, no bio je to loš tajming. Juve je izgubio od Atalante, a očekivano, razočarani Portugalac mu nije htio ispuniti želju.

- Nakon utakmice protiv Juventusa htio sam ispuniti svoj san i dobiti Ronaldov dres. Kada je sudac svirao kraj utakmice, umjesto da odem slaviti, otišao sam do njega. Pitao sam ga: 'Cristiano, mogu li dobiti dres?' On me nije ni pogledao, samo je rekao: 'Ne!' otkrio je u autobiografiji Gosens.

Iako je njegova momčad pobijedila, Gosens se osjećao osramoćeno i bezvrijedno. Sav se zacrvenio i htio se sakriti u neku rupu dok su njegovi suigrači slavili veliku pobjedu.

- Pocrvenio sam, bilo me sram. Udaljio sam se od njega. Dok sam odlazio, osjetio sam se tako malim. Znate one trenutke kada vam se nešto sramotno dogodi, pa se osvrnete oko sebe da vidite je li netko to primijetio? E, tako sam se tada osjećao, želio sam se sakriti - priznao je Nijemac.

Riječ je o utakmici polufinala Kupa iz siječnja 2019. godine kada je Atalanta razbila Juventus 3-0.

Inače, riječ je o Nijemcu koji igra na poziciji lijevog beka, a zahvaljujući fantastičnim igrama u dresu Atalante, dobio je i poziv u njemačku reprezentaciju. Za Atalantu je u 140 utakmica zabio 25 golova i 19 asistencija, dok je za Njemačku skupio četiri nastupa. Na Transfermarktu vrijedi 35 milijuna eura, jedan je od najboljih igrača momčadi Gian Pierija Gasperinija i pitanje je koliko dugo će ga Atalanta još moći zadržati.