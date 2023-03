Cristiano Ronaldo iz Rimčeve firme kupio automobil od 9 mil. eura! Stigao mu je u S. Arabiju

Za jedan sat zaradi 23 tisuće eura eura, nakon jednog tjedna bude bogatiji za gotovo četiri milijuna eura, a koliko onda zarađuje mjesečno? Pa, na računu se pojavi oko 16 milijuna eura. Računica je to plaće Cristiana Ronalda (35) koji će godišnje od ugovora u Al Nassru utrži oko 200 milijuna eura. No to je samo što se tiče nogometa, a gdje su još prihodi od sponzora, reklame. Prije dvije godine je postao prvi sportaš koji je u karijeri zaradio milijardu dolara, a zarada se samo penje.

Ima nekoliko nekretnina diljem Europe, jahte, lanac hotela, ali ono u čemu prednjači su automobili. Ronaldo je veliki ljubitelj brzine i luksuznih jurilica pa je zato sebi priskrbio pravu flotu koju drži u nekoliko garaža!

Foto: AHMED YOSRI

Da, neki kažu kako je igrač Al Nassra vlasnik čak 20 automobila, neki se nalaze u Manchesteru, Lisabonu, Torinu, dok neke čuva u Madridu gdje je živio devet godina. Otkako je preselio u Saudijsku Arabiju, trebalo je pobrinuti se i za prijevoz cijele flote automobila.

Portugalac je prije dvije godine kupio Bugatti Centodieci, firme koja je u vlasništvu hrvatskog poduzetnika Mate Rimca, dobio ga je prošle godine, a sada je njegov ljubimac stigao u Saudijsku Arabiju pa će se moći njime pohvaliti novim prijateljima šeicima u Rijadu. Postiže maksimalnu brzinu od 300 km na sat, ubrzanje do 100 km na sat postiže za 2,4 sekunde, a Bugatti je proizveo samo deset ovakvih automobila. I jedan je pripao Ronaldu. Teži dvije tone, ima sedam brzina, a košta devet i pol milijuna eura. Cristiano je dao ugravirati i svoje inicijale, kako netko slučajno ne bi pomislio da automobil nije njegov.

Pravo bogatstvo u garaži

"Nadahnuti povijesnim modelom, Centodieci svojim performansama koje oduzimaju dah i pionirskim dizajnom pomiču sve granice mašte. Sa suvremenom interpretacijom klasičnog oblika klina i s kultnim motorom W16, Centodieci elegantno prenosi EB110 u novo tisućljeće. Deset vozila ograničene serije odlikuju se savršenom elegancijom i skulpturalnom ljepotom, čineći Centodieci istinskim, opipljivim umjetničkim djelom", stoji na stranicama Bugattija.

U njegovoj se garaži od ranije već nalaze Ferrari F430, Rolls-Royce Phantom, potom Lamborghini Aventador i Maserati GranCabrio, Bentley Continental GTC, kao i McLaren Senna kojeg si je poklonio prije nekoliko godina za 750.000 funti te brojni drugi automobili.

Najčitaniji članci