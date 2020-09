Cristiano se htio prošvercati bez maske na stadionu, ali nije išlo

Najveća zvijezda Portugala, koja je propustila utakmicu protiv Hrvatske zbog uboda ose u stopalo, gledala je meč u Portu s tribina. Drugi suigrači nosili su masku, ali ne i on, što nije promaklo organizatorima

<p>Portugalci su na travnjaku stadiona Dragão uz propisani razmak pjevali himnu "A Portuguesa" uoči utakmice protiv Hrvatske, a na tribinama je bila njihova najveća zvijezda <strong>Cristiano Ronaldo</strong> (35). Koji baš i nije vodio računa o Uefinim korona mjerama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako Ronaldo vježba s djecom</strong></p><p>Napadač Juventusa s bananom u ruci pjevao je himnu iz sveg glasa - bez maske na licu. Iako krovna europska nogometna organizacija propisuje da je svi ljudi na tribini moraju nositi. Pa su morali intervenirati ljudi iz organizacije.</p><p>Jedna gospođa je nakon nekog vremena došla do Ronalda i objasnila mu da treba staviti masku na lice, a on je to uljudno i napravio. Pa uživao kako reprezentacija i bez njega očitava lekciju Hrvatskoj.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/ESPNFC/status/1302369314570481665" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Cristiano je utakmicu propustio zbog infekcije stopala izazvane, ne biste vjerovali, ubodom ose.</p><p>- Dobro je trenirao, a onda mu je u srijedu jedan nožni prst pocrvenio od uboda - otkrio je portugalski izbornik Fernando Santos, koji ga je čekao do posljednjeg trenutka, ali ipak nije htio riskirati.</p><p>Nije ni bilo potrebe. Portugal je pobijedio 4-1, zabijali su João Cancelo, Diogo Jota, João Félix i André Silva, dok je za Hrvatsku strijelac bio <strong>Bruno Petković</strong>. Aktualni europski prvak i osvajač Lige nacija tako je došao do pete pobjede u šest utakmica s "vatrenima".</p><p>A Portugalcima sad slijedi gostovanje kod <strong>Švedske</strong>, koja je u prvom kolu kod kuće izgubila od Francuza 1-0 golom Kyliana Mbappéa. Ronaldo bi u utorak na Friends Areni u Solni mogao zaigrati.</p><p>- Momčad u zadnje vrijeme igra dobro i bez Cristiana, a i s njime. To smo vidjeli i u prošlom ciklusu Lige nacija kada smo prošli grupu bez njega pa smo zatim s njim u finalu pobijedili i osvojili natjecanje. Naviknut ćemo se na igranje bez Ronalda, moramo računati sami na sebe i ne ovisiti o njemu - rekao je portugalski izbornik <strong>Fernando Santos</strong> i dodao:</p><p>- Vjerujemo da će se oporaviti pod utjecajem antibiotika i da bi mogao zaigrati. Međutim imam mogućnost biranja različitih igrača pa tako od situacije do situacije mogu poslati na teren one koje u tom trenutku smatram najprikladnijima.</p>