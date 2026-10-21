Crne slutnje se potvrdile. Evo koliko će Dani Olmo biti 'out'

Barcelona se suočava s ozbiljnim problemima nakon prvog ovosezonskog poraza. Bivši nogometaš Dinama i španjolski reprezentativac Dani Olmo pretrpio je ozljedu u dvoboju protiv Paris Saint-Germaina na Parku prinčeva (4-2) i čeka ga duga pauza.

Katalonski klub objavio je rezultate liječničkih pregleda koji su potvrdili strahovanja navijača. Olmo je zadobio ozljedu lijevog aduktora nakon snažnog udarca i kontakta sa suparničkim igračem tijekom utakmice u Parizu. Predviđa se da će izvan terena provesti oko mjesec dana, što predstavlja veliki hendikep za momčad koju vodi Hansi Flick.

COMUNICADO MÉDICO Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2026

To znači i da neće konkurirati ni za dvoboj četvrtog kola Lige prvaka protiv Aston Ville na Camp Nouu, prvenstveni derbi protiv Atletica u Madridu, ali ni preostale dvije utakmice Španjolske u Ligi nacija, protiv Češke u Pragu 12. studenog i Engleske tri dana potom na Metropolitanu.