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BIVŠI DINAMOVAC NA PAUZI

Crne slutnje se potvrdile. Evo koliko će Dani Olmo biti 'out'

Piše Josip Tolić,
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Crne slutnje se potvrdile. Evo koliko će Dani Olmo biti 'out'
Foto: Stephane Mahe/REUTERS
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Šok za Barcu! Dani Olmo zbog ozljede aduktora pauzira oko mjesec dana i propušta ključne derbije i Ligu prvaka

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Barcelona se suočava s ozbiljnim problemima nakon prvog ovosezonskog poraza. Bivši nogometaš Dinama i španjolski reprezentativac Dani Olmo pretrpio je ozljedu u dvoboju protiv Paris Saint-Germaina na Parku prinčeva (4-2) i čeka ga duga pauza.

Katalonski klub objavio je rezultate liječničkih pregleda koji su potvrdili strahovanja navijača. Olmo je zadobio ozljedu lijevog aduktora nakon snažnog udarca i kontakta sa suparničkim igračem tijekom utakmice u Parizu. Predviđa se da će izvan terena provesti oko mjesec dana, što predstavlja veliki hendikep za momčad koju vodi Hansi Flick.

To znači i da neće konkurirati ni za dvoboj četvrtog kola Lige prvaka protiv Aston Ville na Camp Nouu, prvenstveni derbi protiv Atletica u Madridu, ali ni preostale dvije utakmice Španjolske u Ligi nacija, protiv Češke u Pragu 12. studenog i Engleske tri dana potom na Metropolitanu.

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