Crni niz Prosinečkog: Crnoj Gori ovo se nikad nije dogodilo...

Robert Prosinečki fantastično je otvorio mandat u Crnoj Gori, s dvije pobjede bez primljenog gola u prijateljskim utakmicama protiv Bjelorusije (2-0) i Sjeverne Makedonije (1-0) u Turskoj u ožujku, a onda je krenuo opći potop susjedne nogometne reprezentacije s legendarnim Žutim kao izbornikom.

Crnogorci su u petak izgubili na gostovanju kod Turske u Samsunu 1-0 golom Irfana Cana Kahvecija u 69. minuti. Nakon tri gola Lige nacija zakucani su za dno ljestvice u svojoj Ligi B bez bodova i s gol-razlikom 1-5.

Gol Turske za pobjedu nad Crnom Gorom pogledajte OVDJE.

Prosinečki je poslao neslavni rekorder crnogorske reprezentacije jer je prvi put u povijesti izgubila pet utakmica zaredom. Raspored mu ne ide na ruku jer će u ponedjeljak od 20.45 gostovati kod Walesa u Cardiffu. Kladionice mu tu predviđaju ulogu teškog autsajdera (koeficijent 5,50, na domaćina 1,60).

- Igrali smo s izvrsnom reprezentacijom koja je dominirala u pojedinim trenucima utakmice. Imali smo prilike, čak dvije izvrsne gdje smo mogli bolje reagirati, ali nismo ih iskoristili. Nemam što zamjeriti momcima, ali ovo je treći poraz zaredom i nije ugodno - rekao je Žuti koji je upro prstom i u neke igrače:

- Preko Krstovića smo imali dobru priliku i tko zna u kojem bi smjeru otišla utakmica da je zabio. Da je dodao loptu Jovoviću, koji je imao otvoren put do gola, možda bi bila druga priča. Bilo je prilika za njega, ali ne bih se osvrtao na to, to se jednostavno dogodi.

Crna Gora u rujnu je izgubila na gostovanju kod Islanda 2-0 i domaću utakmicu protiv Walesa 2-1, a u lipnju prijateljske utakmice protiv Belgije (2-0) i Gruzije (3-1). Preživi li Prosinečki i ovo okupljanje, idući će mjesec dočekati Island (16. studenoga) i Tursku (19. studenoga).

- Izgubili smo tri utakmice i situacija je teška za nas, ali idemo u Cardiff gdje imamo zadnju priliku napraviti nešto. Nadamo se dobroj utakmici - dodao je Prosinečki.