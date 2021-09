Ako bi izostalo financijsko ulaganje u KK Split kako je predloženo, to bi taj košarkaški klub guralo u stečaj, ali ja vjerujem da do toga neće doći i da će se to riješiti, rekao je Blažević, direktor Splita

Splitsko Gradsko vijeće u četvrtak nije prihvatilo prijedlog da se Košarkaškom klubu Split i u sljedeće dvije godine produlji financijski ulagati po sedam milijuna kuna godišnje što je za milijun kuna više u odnosu na ulaganja nekoliko ranijih godina. Od nazočnih 30 vijećnika za takav prijedlog koji je reguliran aneksom na ranije ugovore glasovalo je njih 14 dok je 16 bilo suzdržano te nije dostignuta potpora natpolovične većine od ukupno 31 vijećnika koliko broji to vijeće. Suzdržani u glasovanju za takav prijedlog bili su vijećnici HDZ-a, Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma i Mosta. Direktor KK Split Edo Blažević je izjavio kako je on osobno takav prijedlog proslijedio gradonačelniku Ivici Puljku koji ga je stavio na dnevni red sjednice Gradskog vijeća. - Ako bi izostalo financijsko ulaganje u KK Split onako kako je predloženo, to bi taj košarkaški klub guralo u stečaj, ali ja vjerujem da do toga neće doći i da će se to riješiti na nekoj od narednih sjednica Gradskog vijeća - rekao je Blažević za Hinu. On dodaje kako su u KK Split danas najprije bili iznenađeni odlukom Gradskog vijeća, a zatim su uslijedili razgovori s gradskim čelnicima. - Osobno sam nakon glasovanja razgovarao s gradonačelnikom Puljkom i on mi je rekao kako će se problem ulaganja u KK Split riješiti te sam i ja optimist da će tako i biti - kazao je Blažević. Dodao je kako u Splitu postoji svijest da je KK Split simbol tog grada te vjeruje kako će se klub nastaviti razvijati.