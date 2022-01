Utakmicom 21. kola HT Prve lige između Istre 1961 i Gorice započet će drugi dio sezone. Turopoljski klub spremno dočekuje nastavak sezone.

'Ostali smo na jednom golmanu'

Rečenicu-dvije o odrađenom u zimskoj stanci rekao je trener Gorice Krunoslav Rendulić.

- Pripreme su prošle uobičajeno i nadam se da će to biti dobar temelj za igre na proljeće. Bilo je manjih problema. Ozljede vuku Jurica Pršir, Toni Fruk, od ranije i Krešimir Krizmanić, ali dobro, sve ide na bolje. Problema s ozljedom koljena odnosno ovojnice patele ima Dominik Kotarski, izbivat će deset dana, netipična je to ozljeda za golmane - rekao je Rendulić pa nastavio:

- Nešto je bolestan i rezervni golman Jan Paolo Debijađi. Ostali smo samo na Faruku Dalipagiću, mladom bh. reprezentativcu. Vidjet ćemo tko će biti spreman za Aldo Drosinu, ali to su talentirani golmani, potvrdili su kvalitetu na treninzima. Ako otpadne i Dalipagić, na gol ću morati staviti kondicijskog trenera Šoša, on je najviši, mogao bi to pokriti, ha-ha.

Ima li unutarnjih rezervi?

- Napredak očekujem od Josipa Mitrovića, ima podršku cijelog stožera, mogao bi eksplodirati. Tu je i junior Caio Cruz, nedvojbeno je da ima kvalitetu. Već su se potvrdili Kotarski, Pršir i Fruk.

'Osijek je nudio premalo'

Nekoliko rečenica o poslovanju kluba iznio je predsjednik Nenad Črnko.

- Imamo određene planove oko infrastrukture. Blizu sam momčadi i realan u ciljevima, a oni su da se pokušamo ustabiliti, biti odmah do vodeće četvorke. Ako dođemo u priliku, pokušat ćemo napasti Europu. Igramo i polufinale kupa u Splitu, a znate i sami da je kup uvijek nepredvidiv. Hajduk danas izgleda odlično, Gorica definitivno nije u ulozi favorita, ali u 90 minuta sve je moguće.

Prijelazni rok?

- Imamo igračku stabilnost. Ostali smo bez golmana Ivana Banića koji je otišao na posudbu u Olimpiju, kao i Fran Brodić u Varaždin. Čak i da se dogodi još pokoji transfer, mi imamo širinu. Imamo i puno mladih igrača i spremni smo im u tom slučaju dati minutažu, da stvorimo neki kostur momčadi za jesen.

Kakav je status Kristijana Lovrića?

- Bilo je kontakata s Osijekom. Poslali su ponudu koja nas nije zadovoljila pa smo mi poslali svoje uvjete. Kad sam u medijima rekao da mi je bitan i njegov napredak, a ne samo novac, to sam i mislio. Nismo mi tražili previše, a i smatram da bi se Lovrić uklopio u Osijek i da bi tamo bio prevaga i borio se za naslov prvaka države - rekao je Črnko pa dodatno pojasnio:

- Mi smo željeli postotak budućeg transfera i to bi nam donijelo stabilnost u nekim budućim vremenima, ali nije se realiziralo. Osijek je poslao ponudu koja je bila debelo ispod dva milijuna eura i na to nismo mogli pristati iz respekta prema Gorici kao klubu, ali i prema Lovrićevim kvalitetama.

Dakle, Lovrić bi mogao ostati?

- Prijelazni rok u većini "liga petice" završava 31. siječnja, ali te su relacije za nas uglavnom nedostižne. U većini drugih zemalja traje do sredine ili kraja veljače tako da se još štošta po pitanju Lovrića može dogoditi. Kako bilo, mi smo spremni na sve. Ne moramo prodavati, ali svjesni smo da nekad igrači moraju u određenom trenutku otići, ne možete ih držati zauvijek - zaključio je Črnko.