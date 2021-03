Crnogorski Golman Milan Jelovac (27) dobio je otkaz u maldivskom klubu Eagles zato što je odbio cijepljenje AstraZenecom.

Jelovac je na Maldive stigao u siječnju ove godine gdje je odigrao devet utakmica, ali njegova karijera u 'rajskoj zemlji' iznenadno je završila.

- Prethodna tri mjeseca sam proveo na Maldivima, igrajući za Eagles koji su dio najelitnijeg ranga ove rajske zemlje. Također, igrali smo kvalifikacije za AFC Kup, po snazi drugo elitno natjecanje u Aziji - izjavio je Jelovac za Telegraf.

Maldivsko prvenstvo prekinuto je početkom veljače nakon velikog broja zaraženih igrača pa je klub odlučio da se cjelokupni stručni i igrački kadar mora cijepiti, a odredili su im i kojim točno cjepivom.

- U pitanju je bila AstraZeneca, cjepivo koje nisam želio primiti. Od četiri stranca u klubu, nas trojica nismo htjeli to cjepivo. Ucjenjivali su nas, ali nismo popustili i nismo htjeli baš to cjepivo. Za razliku od domaćih igrača koji su morali da primiti to cjepivo, 90% stranaca je dobilo otkaz među njima sam i ja.