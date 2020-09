Klubu u pro\u0161loj sezoni i nije i\u0161lo najbolje te su u pauzi prije korona virusa u 19 me\u010deva stigle tek do dvije pobjede, a Tatjana Bokan trebala bi im pripomo\u0107i u novoj sezoni. Svojim bi igrama trebala skrenuti pa\u017enju na sebe na terenu, a \u010desto je na meti kamermana i fotoreportera.\u00a0

<p>Odličan prijem i ubojit napad krase prekrasnu Crnogorku <strong>Tatjanu Bokan </strong>(32). Odbojkašica sad nastupa u VolAlto Caserti, talijanskom klubu koji se trenutno natječe u A1 ligi. </p><p>Klubu u prošloj sezoni i nije išlo najbolje te su u pauzi prije korona virusa u 19 mečeva stigle tek do dvije pobjede, a Tatjana Bokan trebala bi im pripomoći u novoj sezoni. Svojim bi igrama trebala skrenuti pažnju na sebe na terenu, a često je na meti kamermana i fotoreportera. </p><p>- Volim more i sunce te je Kampanija fantastična regija. Jako sam sretna što sam došla u Casertu i postala dio kluba. Nikada ne odustajem, a posebno u ovoj teškoj godini obilježenoj pandemijom korona virusa, želim pobjeđivati - rekla je po dolasku u Italiju.</p><p>Atraktivna dugonoga Crnogorka pojam je gdje god se pojavi i smatraju je jednom od najljepših crnogorskih sportašica. </p><p>Ova 186 centimetara visoka brineta jedna je od najboljih odbojkašica Crne Gore. Karijeru je počela u rodnom Baru, stigla je do finala kupa Srbije i Crne Gore 2003. godine, ali nije osvojila naslov. </p><p>Od 2006. je bila u Spartaku iz Subotice, a onda se odlučila na odlazak u inozemstvo. Put je je vodio preko Italije, Francuske, Japana, Indonezije, Mađarske, Filipina pa natrag u Italiju.</p>