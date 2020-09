Odnosi izme\u0111u Srbije i Crne Gore su ve\u0107 dulje vrijeme naelektrizirani. Nervoza se poja\u010dala posljednjih desetak dana, nakon \u0161to je u\u00a0Crnoj Gori Milo \u0110ukanovi\u0107 izgubio izbore nakon 30 godina.\u00a0

<p><strong>Crna Gora</strong> je golom<strong> Fatosa Bećiraja</strong> iz penala u 93. minuti došla do pobjede nad Luksemburgom u drugom kolu Lige nacija, no ono što je zgrozilo srpsku javnost su riječi crnogorskog televizijskog komentatora Milutina Grgura.</p><p>On je gol i pobjedu svoje reprezentacije na javnoj televiziji proslavio riječima 'Evo zore, evo dana, evo Beća kapetana', a riječi je 'posudio' iz pjesme 'Evo zore, evo dana'. Riječ je o pjesmi koja se izvodila za vrijeme NDH, a veliča najveće ustaške zločince Juru Francetića, Rafaela Bobana i Antu Pavelića. </p><p>Odnosi između Srbije i Crne Gore su već dulje vrijeme naelektrizirani. Nervoza se pojačala posljednjih desetak dana, nakon što je u Crnoj Gori Milo Đukanović izgubio izbore nakon 30 godina. </p><p>Inače,za pobjedu Crne Gore zabio je kapetan<strong> Fatos Bećiraj</strong> koji je u Dinamu igrao od 2010. do 2014. godine. U 125 utakmica zabio je 37 golova i imao 17 asistencija. </p><p> </p>