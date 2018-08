Cro Cop: Dva tjedna sam imao 40 °C, moji najteži dani života

U petak je u jutarnjim satima službeno potvrđeno kako se Mirko Filipović već ovoga rujna vraća u ring nakon teške ozljede koljena i otkazivanja borbe protiv Roya Nelsona.

Protivnik će mu biti 11 godina mlađi američki teškaš Roque Martinez koji ne zna za poraz zadnjih devet borbi u kojima je osam puta slavio, a jedanput je bilo neriješeno.

Par sati nakon što je borba službeno potvrđena, na svom Facebook profilu oglasio se i sam Mirko Filipović koji se zahvalio svima koji su sudjelovali u njegovom oporavku.

Zatim je pobliže objasnio cijeli proces oporavka u kojem je bilo i određenih komplikacija.

'Dragi prijatelji, danas je objavljeno da ću se boriti 30.9 na priredbi RIZIN 13 u Tokyu! Sretan sam zbog mogućnosti da nastupim tako brzo nakon teške ozljede i operacije koju sam imao. Dr.Hudec mi je radio rekonstrukciju prednjeg kriznog ligamenta i mikrofrakturu hrskavice. Uz sve to sam dobio trombozu, ali njoj sam sam kumovao jer se nisam pridržavao uputa koje sam dobio i koje sam olako shvatio. Trombozu sam dobio nekoliko dana provedenih kod kuće gdje se nisam pridržavao medicinskog protokola. Vratio sam se u bolnicu gdje sam proveo 14 najtežih dana u svom životu. Temperatura mi je varirala od 39 do 40 i punih 6 dana nismo ju mogli skinuti. Dva tjedna sam proveo ležeći u krevetu a ova slika je uslikana na dan odlaska kući gdje se vidi kakve je posljedice ostavilo dugotrajno ležanje. Zahvaljujem se osoblju i sestrama bolnice Sv.Katarina i sestrama kardiologije u KBC Dubrava gdje sam također proveo nekoliko dana, a posebnu zahvalu želim uputiti dr.Draganu Primorcu,ravnatelju Sv.Katarine i dr.Jasmini Čatić iz KBC Dubrava koji su mi doslovno spasili glavu i u subotnje popodne došli od kuće i hitno me hospitalizirali jer je dr.Primorac odmah posumnjao na trombozu i najmanje sto mogu učiniti je da se javno zahvalim na svemu učinjenom za mene. Nakon toga sam dva puna mjeseca proveo na rehabilitaciji kod Saše Baščevana u poliklinici Patela. Saša,Tomo i Martin,su genijalci za rehabilitaciju koji su me za 2 mjeseca uspjeli rehabilitirati toliko da sam mogao započeti sa trčanjem i MMA treninzima. Još uvijek svako jutro radim program za jačanje noge i operiranog ligamenta a nakon toga svoj trening. Moram naglasiti da sam se tromboze riješio i da su svi nalazi super a ja se odlično osjećam,i usprkos svemu biti ću u odličnoj formi u Japanu i radujem se nastupu. Zahvaljujem se svima na porukama podrške i na lijepim željama ' - stoji na Mirkovom Facebook profilu.