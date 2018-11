Cro Cop je kao stijena! Podigao Japanca Ishiija samo s vratom!

Mirko Filipović je kao vino. Što je stariji, to je snažniji i bolji! Cro Cop oduševljava sve sa svojom snagom i disciplinom i to u 44. godini života. Prije nešto više od mjesec dana Mirko je pobijedio u Saitama Areni Guamca Roquea Martineza, a sad se priprema za posljednju borbu u svojoj karijeri, a to bi trebalo biti na Staru godinu, također u njegovoj toliko voljenoj areni.

Društvo u pripremama mu pravi njegov veliki prijatelj Satoshi Ishii, koji je predao zahtjev za hrvatskim državljanstvom. Objavio je naš borac video u kojem ga je Japanac uhvatio za vrat, a Cro Cop ga je uspio podići sa zemlje oslanjujući se samo na snagu vrata i oduševio sve.

Objavljuje Mirko Filipović u Subota, 10. studenoga 2018.

- Snažan vrat je neophodan za borilačke sportove! Mnogi ga ipak zapostavljaju - napisao je.

I pazite to, čovjeka od 110 kila digao je kao od šale! Pokazao je Mirko da u njemu i dalje ima dinamita i da posjeduje nevjerojatnu snagu.

Krajem petom mjeseca ozlijedio je prednje križne ligamente, ali samo par mjeseci poslije se oporavio i borio protiv Guamca. Običnim ljudima treba više od šest mjeseci da uopće normalno mogu hodati, no ne i Mirku.

To je zato jer on nije običan čovjek. Pa tko bi normalan poslije devet operacija svaki put se vratio i maksimalno pripremio za meč, tko? Samo hrabri i neustrašivi ljudi poput Mirka. Ljudi koji vjeruju u ono što rade i iz petnih žila se bore da to ostvare, jer žive za to. I sa 44 godine pokazao je da puca od snage, da ga ništa ne može spriječiti da ostvari svoje snove.

Posljednja njegova borba trebala bi se održati na Staru godinu u sklopu Rizina, ali još nije poznato ime njegovog protivnika...