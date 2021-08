Kada je zvono označilo kraj borbe, bacio se u zagrljaj svome mentoru Mirku Filipoviću uz izljev emocija. Radost i sreća zbog najveće pobjede u karijeri i suze zbog svega što je morao proći. Nisu to bile obične suze, bile su to suze pobjednika. U njima su utkani svi oni krvavi treninzi, razočaranja zbog svih poraza, nevjerojatna upornost i ozljede koje su mu skoro uništile karijeru.

Sjajni Ante Delija (30, 18-4) pobijedio je neugodnog Rusa Denisa Goltsova i ušao u finale PFL-ova teškaškog turnira gdje će se 27. listopada boriti protiv Brune Cappelozze (32, 13-5) za nagradu od milijun dolara. Bit će to veliki revanš nakon što je Brazilac iznenađujuće nokautirao Antu na otvaranju turnira, a Delija sad ima veliku priliku za uzvrat.

Delija je nakon pobjede otrčao u zagrljaj svome mentoru, legendarnom Mirku Filipoviću koji ga je bodrio cijelu borbu. Zagrlio je svoga mentora pa pao na koljena i briznuo u plač. Cro Cop najbolje zna kroz što je sve Ante morao proći, preponosan je bio na svog učenika, a to je pokazao i na Instagramu gdje mu je posvetio emotivnu objavu.

- Čestitke mom Anti na najvećoj pobjedi u karijeri. Goltsov je zaista vrhunski borac i bio je ogroman favorit, ali Ante je uspio proći i tu prepreku. Sad slijedi odmor tjedan dana pa pripreme za finale i uzvrat sa Cappelozzom. Zaista ne poznajem nikoga tko je više zaslužio da osvoji pojas organizacije u kojoj se bori i da sa osvojenom premijom, u ovom slučaju s milijun dolara, osigura budućnost svoje obitelji. I Ante će to i napraviti. Jer je zvijer, jer živi za to i jer je to svojim krvavim i mukotrpnim radom zaslužio. Hvala svima na podršci uoči i nakon borbe - napisao je Crop Cop.

Delija će se tako u listopadu boriti za teškašku titulu i milijun dolara što će biti kruna njegove karijere. A tijekom nje prošao sito i rešeto. Prije šest godina slomio je nogu tijekom borbe i nije ga bilo više od godinu dana, a imao je i vanjski prijelom potkoljenice i slomio je palac. Ozljede su se samo redale jedne za drugom, no nije se dao. Hodajuća nevolja, kako je nadimak stamenom Dubrovčaninu, vratio se još jači. A za to je zaslužan i Cro Cop.

- Imao sam šest operacija, ali nikad nisam odustao. Poslije loma noge došao sam kod Cro Copa, on mi je sredio borbu u Japanu i onda se otvorilo. Uvijek 'poslije kiše dolazi Sunce' - rekao je Delija jednom prilikom.

Na putu do osvajanja vrtoglavih milijun dolara stoji mu još samo Bruno Cappelozza od kojeg je u prvom meču iznenađujuće izgubio, a priliku za revanš dobit će 27. listopada. Bolji trenutak ne postoji.