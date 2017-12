Cro Cop: Posljednja borba? Da, posljednja je, ali za ovu godinu

Skoro je avion otišao bez nas u Frankfurtu, ali dobro smo prošli. Kasnio je avion iz Zagreba i imali smo točno osam minuta za večeru, jeli smo na štopericu, ali doslovno, rekao je Mirko Filipović u sada već tradicionalnom javljanju iz hotelskog kreveta u Japanu pred meč na Staru godinu s Kohsakom.

I ovoga puta Cro Copu je u hotelskoj sobi društvo pravio njegov prijatelj i trener Stipe Drviš.

- Baš sam sretan što smo ovdje, sutra nas čeka intervju, a u subotu idemo u Saitama Arenu na vaganje. U nedjelju je, naravno, borba s Kohsakom - rekao je Mirko pa dočekao pitanje obožavatelja koje se sve češće postavlja.

- Posljednja borba? Je, ovo je posljednja borba - za ovu godinu. Kako ljudi ne kuže da ja to volim, nema ništa ljepše od toga, tih priprema, putovanja... Dragi prijatelji, u odličnoj sam formi i svatko bi u uvjetima koji mi se nude i formi u kakvoj sam sada prihvatio borbu. I uz to, ja to volim, taj adrenalin... Ma nema tog novca koji može platiti taj osjećaj kad ti sudac digne ruku. Ma najljepši posao na svijetu imam. Je okrutan, koštao me zdravlja, operacija, ali ne bih to mijenjao ni za kakav novac. Uživamo, guštamo, gdje god smo se pojavili ljudi su tražili da se slikaju s nama. Predivno, ljudi te cijene, poštuju... I da se ne lažemo, ljudi me vrhunski plate, svatko bi to prihvatio.

- Koliko god to vama stresno izgleda, ja imam lijep posao. Pa ja nikad ne bih mogao biti pilot. Ne volim to, mučno mi je. Ili neke druge poslove. Čovjeku koji to radi je normalno. Tako je meni i ovo. Meni je odraditi borbu kao čašu vode popiti. Naravno, kad sam spreman. Najteži dio su pripreme, a najslađa stvar je borba. Onaj tko radi što voli, nikad ne ide na posao.

Iako je Tsuyoshi Kohsaka veteran slobodne borbe, Mirko ga nije podcijenio.

- Došao sam ovdje pobijediti i očekujem da ću ga u prvoj rundi završiti. Ali neću ga podcijeniti, pa čovjek je jednim udarcem nokautirao Thompsona. Nije on za podcijeniti bez obzira što ima 47 godina. Pamtim legendarnu borbu njega i Marka Hunta. Pa i Fjodora je rasjekao i suci su prekinuli taj meč, no Fjodor je izgubio tu borbu.

Ponovio je i kako ne razumije ljude kojima smeta što se još nije umirovio.

- Pa razumio bih još nekako da sam neki političar pa da donosim neke zakone kojim ih zakidam za prava ili beneficije, ali ovako je to moja krv, moj znoj, zašto se uopće javljaju s tim negativnostima.

Analizirao je i skorašnju borbu Stipe Miočića i Francisa Ngannoua u borbi za UFC pojas.

- Uh, teško je to reći. To je teška kategorija, puno će ovisiti kako će se tko osjećati taj dan. Ngannou ima udarčinu, agresivan je, jak, a prednost mu je što nikad nije dobio po glavi. I još nešto, on je gladan. Borio se za siću, još nema ni vlastiti krov nad glavom, borio se dosad za 'kikiriki' i naravno da ima ogroman motiv. Ogroman je i moćan. No nije tehnički potkovan kao Stipe koji to mora odvući u drugu, treću rundu, izbjegavati razmjenu udaraca, mora ga izmoriti i nakon toga su šanse na njegovoj strani. Nadam se da će uspjeti u tome. Tako bih bar ja napravio da sam na Stipinom mjestu.