Cro Cop spasio psa s ulice: 'Ako ju je neko smeće izbacilo iz automobila, neka se zna...'

Mirko Filipović (50) više je puta pokazao da se ispod te mrcine krije prava ljudina. Cro Cop je poznat kao ljubitelj pasa, a i kad god je u mogućnosti, donira materijalna sredstva azilu za pse.

Pokretanje videa... 01:25 Mirko Filipović u Areni Zagreb | Video: Mato Galić/24sata

Do sada je spasio desetke pasa, neke je udomio iz azila, a neke je pronašao na ulici. Ako se ipak dogodi da ih on ne može primiti u svoj dom, onda na društvenim mrežama pokrene akciju i pronađe im najbolje udomitelje. To je slučaj bio i ovaj put.

Foto: Mirko Filipović/Instagram

Cro Cop je na društvenim mrežama objavio kako je ispred svoje kuće pronašao mješanca pinča. Nije puno razmišljao, uzeo ju je i zbrinuo u svome domu. Sada se dao u potragu za obitelji koja će ju udomiti, a imao je i nešto za poručiti onima koji su je odbacili.

- Jučer sam na cesti ispred kuće na Borčecu našao ovu mrvicu kako izbezumljeno luta. Mješanac pinča vjerovatno. Nahranio ju i odveo ju kod veterinara, ali čip nema. Uhranjena je i jako njegovana, očito je nečiji kućni ljubimac ili je bila ljubimac pa je se netko riješio tako da ju je izbacio iz automobila. Moguće da je i odlutala, ali obzirom da nema čip, to se čini manje vjerovatnim - napisao je Mirko pa nastavio:

- Pregledao sam i kvartovske fb stranice i 'izgubljeni/pronađeni psi Zg', ali nitko ju ne traži. Ako ju njeni vlasnici traze, želio bih da se vrati u svoj dom. U slučaju da ju je neko smeće izbacilo iz auta da je se riješi, neka zna da ću joj pronaći dom kakav svaki ljubimac zaslužuje. Ja imam već četiri psa i peti mi iskreno nije potreban, ali neće sigurno na cesti završiti i pod kotačima auta ili da ju drugi psi rastrgaju obzirom da nema niti pet kilograma. Ukoliko se ne pronađu vlasnici, dat ću je na udomljavanje, a do tada će biti kod mene. Jako je mlada, mješanka pinča, nema ni punih pet kilograma...

Cro Cop je mnogim psima pronašao topli dom u kojem su postali dio obitelji, a nadamo se da će i ova priča imati sretan završetak.