Cro Copov duo rastura! Delija i Ishii ostali u igri za milijun $...

Obojica hrvatskih predstavnika na turniru Profesionalne borilačke lige (PFL) u teškoj kategoriji, Ante Delija (28) i Satoshi Ishii (32), pobijedili su u svojim borbama na priredbi u Nassau Coliseumu u New Yorku.

Delija je u debiju u PFL-u, u ranijem dijelu programa, svladao Amerikanca Carla Saumanutafeu jednoglasnom sudačkom odlukom. Ante "Hodajuća nevolja" bio je dominantan u klinču i osvojio tri boda u turnirskom sustavu natjecanja, gdje će 12 boraca iz svih kategorija odraditi po dvije borbe.

Successful league debut! @antedelija kicks off his PFL season with a decision win. “Walking Trouble” walks into the second half of the regular season with 3 points. #PFL3 pic.twitter.com/MuV3C8PmTq