Sve je spremno za spektakl 11. rujna na šibenskoj tvrđavi sv. Mihovila. Pod okriljem domaćeg FNC-a, uz medijsko pokroviteljstvo 24sata, održat će se polufinalni mečevi druge sezone Armagedona, a šlag na tortu bit će superborba između Francisca 'Croate' Barrija (32, 8-2) i Vase ‘Psihopata’ Bakočevića (31, 40-21-1).

POGLEDAJTE VIDEO: Priča Vase Bakočevića

S potonjim smo razgovarali u crnogorskom gradiću Tivatu, gdje se ovaj priprema za borbu s argentinsko-hrvatskim MMA borcem Barrijom.

- Pripreme oko tog meča s Barrijom vuku se već dugo. Trebali smo se boriti 2014. na FFC-u, ali ja sam u međuvremenu potpisao za KSW, a on je izgubio od Filipa Pejića nokautom pa ga nije bilo pet godina, "batalio" je karijeru. Trebali smo se boriti i na Megdanu, ali to je propalo zbog korone. Megdan je, po mom mišljenju, jedini mogao platiti taj meč u tom trenutku - počeo je Vaso pa nastavio:

- Pa smo se trebali boriti sad na KSW-u u Puli, ali i to je otkazano. Gori smo od Tonyja Fergusona i Habiba Nurmagomedova (njihov meč otkazan nekoliko puta, op. a.), ha-ha. Sad se javio Dražen Forgač. Rekao sam mu da me ne zanima lokacija. S bilo kim i bilo kad, ali mora se znati cifra za koju se borim. Bila mi je bitna i kilaža (borba će biti do 75 kg, op. a.), ne želim zbog napornog skidanja kilograma gubiti od likova poput Barrija. On je htio da to bude ispod 75 kilograma, ali pitalo se samo mene.

Barrio je bio vrlo dobar hrvač, dok Bakočević preferira borbu na nogama i udaračke tehnike.

- Bit će to sudar stilova. On će me pokušati rušiti, ali ja to znam braniti, poznat sam po tom. Moj je plan da ga nokautiram. Ne vidim kako drugačije može završiti taj meč. Na KSW-u nikog nije srušio. Ako mu rušenja ne prođu, onda hrva uz žicu, "smara", dosadan je kao đavao. Ne znam je li itko pružio dva dosadnija meča na KSW-u od njega, ali dobro, to je njegov stil. Ne vjerujem da je puno napredovao od 2014.

Vaso je uvjeren da će "Croati" ući u glavu.

- Mislim da se nije sreo još s likom poput mene. S likom koji će mu, ako ga udari šakom, reći 'puši k*rac, druže, smiješan si'. Da oprosti publika zbog psovanja.

Crnogorski MMA borac otvorio je prije godinu dana Fight Company, svoj klub, a puno toga promijenilo mu se i na privatnom planu.

- Imam kćerkicu od tri godine, a dobio sam i petomjesečnog sinčića. Puno me to promijenilo, sad se imam za koga boriti. Smatram da sam tek na početku svoje karijere. Promijenilo me očinstvo, ali zna se što me motivira, ha-ha. Znate što sam shvatio? Ljudi su mrzili najčišćeg čovjeka na svijetu - Isusa. Razapeli su ga. Pa kako onda neće mrziti mene. Koga boli uho... Bitno da me podržavaju obitelj i prijatelji. Ima tu i lisaca koji se samo prave da su prijatelji, ali smrde na 10 metara - zaključio je osebujni Bakočević.