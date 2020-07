Croata je izdominirao srpskog borca: Koga želim idućeg? Sad mi dajte onog patuljka Vasu!

Francisco Barrio, poznatiji kao Croata, natjerao je Aleksandra Jankovića da preda meč u trećoj rundi FNC-a u Zagrebu. Njegov meč protiv Vase bio je otkazan, a sad ga je opet prozvao

<p>Argentinsko-hrvatski MMA borac <strong>Francisco Croata Barrio</strong> (31) imao je fantastičan nastup na FNC 3 spektaklu u zagrebačkom American Top Teamu, koji ste mogli ekskluzivno gledati na YouTube kanalu 24sata.</p><p>Croata je pobijedio srpskog borca <strong>Aleksandra Jankovića</strong> (26) prekidom u trećoj rundi, nakon što je borac iz Fight Company Teama tapkao u 19. profesionalnoj borbi. Za Croatu je to sedma pobjeda u osam mečeva.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Franciscom Barriom</strong></p><p>- Koga želim idućega? Dajte mi onog patuljka gore - poručio je nakon meča Barrio, jasno ukazujući na meč protiv <strong>Vase Bakočevića</strong> (30), koji se trebao održati početkom godine, no otkazan je zbog pandemije korona virusa.</p><p>Nije tajna da se njih dvojica ne podnose. Uostalom, zaiskrilo je između njih nakon otvorenog treninga u srijedu, i članovi timova morali su ih smirivati, a možda je baš druga polovica ove godine sjajna prilika da ih napokon vidimo jednoga protiv drugoga u kavezu.</p><p>Barrija su ispred dvorane ATT-a dočekali i navijači i priredili mu bakljadu.</p><h2>Kako je tekao meč?</h2><p>Nakon početne razmjene, Croata je preuzeo kontrolu i pritisnuo Jankovića uza žicu gdje je nakon malo dirty boxinga uspio spustiti protivnika u parter.</p><p>Janković je na otvaranju runde uputio dva sjajna udarca od čega je potonji kroše zaljuljao Croatu. No Barrio je brzo ponovno ušao u game plan, srušio protivnika u parter i skoro četiri minute radio u gornjoj poziciji.</p><p>Uputio je nekoliko ozbiljnijih laktova, tjerao Jankovića da se brani cijelu rundu u podređenoj poziciji i nakon dvije runde bilo je jasno da Croata ima 2-0.</p><p>U trećoj rundi - isti scenarij kao i prijašnje dvije. Croata je u potpunosti izdominirao Jankovića prije nego što ga je završio bulldog chokeom. Srpski borac je tapkao i predao borbu nakon čega je počelo veliko slavlje u Franciscovu kutu.</p><p><strong>POGLEDAJTE CROATINU POBJEDU (OD 27:26):</strong></p>