'Croata je mentol, a menadžera ću prebiti, neka idem u zatvor!'

Hrvatsko-argentinski hrvač Francisco "Croata" Barrio (30) nakon pet i pol godina vratit će se MMA borbama protiv Crnogorca Vase "Psihopata" Bakočevića (30) na priredbi srpske MMA organizacije Megdan 7 u Novom Pazaru koja bi se trebala održati u ožujku.

Bakočević, jedan od najpopularnijih boraca u regiji, najavio je taj meč u svom stilu, bez dlake na jeziku.

- Nisam ga sreo nikad, on kaže da sam ga sreo pa mu okrenuo glavu. Ja to nikad ne bih napravio. Ako ga sretnem, nešto će biti, ako ništa pokazat ću mu k... Lik je mentol, još jedan u nizu koji se*e i koji je tako dobio meč sa mnom. Ovaj mulčina će proći najgore od svih, lika nitko ne zna i hoće se dobiti protiv mene. Poslat ću ga na još jedno pet, šest godina u mirovinu - rekao je Vaso za Triangle.

POGLEDAJTE VIDEO:

Francisco Barrio dolazi s reputacijom najboljeg hrvača Argentine grčko-rimskom stilom. Trenira u zagrebačkoj Lokomotivi.

- Koje reprezentacije, Argentine? Hahaha. To je kao da igram nogomet, a da sam glavni igrač Azerbajdžana. Da je slobodan stil, rekao bih nešto, ali grčko-rimski? Ljudi zaboravljaju kad krenu šake letjeti. Ako misli da će doći mene rušiti, doći s leđa i silovati... Što god on pripremi, ja ću mu odgovoriti. Ukočit ću ga i onda će opet reći "Vaso tuko nekog mentola", ovo-ono - rekao je Bakočević i nastavio:

- On je dobio ovaj meč samo jer sam ja to htio. Još mi je htio određivati kategoriju, skinuti kilažu da bi me izmorio, ali neće biti borba do 70 nego do 75 kilograma.

Imao je poruku i za Dražena Forgača, trenera u American Top Teamu, koji je menadžer Croati.

- Ljudi su splačina, pokušava nabrijati taj meč. Šalje mi u inbox neke poruke, kao "imam 42 godine"... Ali boli me, da imaš i 62, prebit ću te, ići ću u zatvor šest mjeseci. Se*eš online, a u inboxu spuštaš lopticu. Prebit ću ovog majmuna, a ako imaš nešto, dođi - kaže Vaso.

Za razliku od Barrija, koji je imao samo šest profesionalnih borbi i jedan poraz, onaj u zadnjem meču protiv Filipa Pejića na FFC-u Poreč u studenom 2014, Bakočević je odradio čak 61 meč i ima 40 pobjeda, 19 poraza i jedan meč bez pobjednika. U zagrebačkoj Areni u studenom izgubio je od Poljaka Borysa Mankowskog na KSW-u 51 gušenjem u prvoj rundi.

- Izgubio sam kao majmun, nisam se držao plana kao u drugim borbama. Izgubio sam fokus. Ni prvi ni zadnji poraz, razočaran sam. Želim što više mečeva, u najboljim sam godinama. Idem sad s ekipom na Tajland na pripreme i kad se vratim, samo mečevi. Radit ću muai thai, stand up, noge, koljena, kickovi... Jednom tjedno ide i hrvanje i jiu jitsu i MMA.

Kad će opet u KSW?

- Bili smo u kontaktu neki dan, lako moguće da imaju tri eventa do ljeta, lako moguće da ću doletjeti na jedan. Ne zanima me tko, kad, kilaža... Glupa priča skroz - kaže Bakočević.

Za kraj, Vaso je još jednom podvukao da se Croata neće dobro provesti protiv njega.

- Atmosfera? Taj majmun to nije osjetio, ne zna on što ga čeka, nije se borio pet, šest godina... Ne samo što se tiče hrvanja. Ovo nije grčko-rimski stil. Kad uđe u ring, glavom ću ga nabiti. Bit će katastrofa!

Foto: Petar Glebov/PIXSELL Francisco Barrio Croata