Francisco Barrio Croata ugušio je Vasu Bakočevića Psihopatu već u prvoj rundi Armagedona 2 u Šibeniku. Borbu je u 28. sekundi usmjerila ozljeda Crnogorca, koji je krivo prizemljio nogu kod vraćanja nakon low kicka.

- Za one što nisu gledali...pukao mi je mišić-kvadriceps na samom početku meča i to je bilo to...nisam se htio predati i rekao sam sucu da ne prekida i protivnik me nastavio udarat i krenuo daviti,nisam tapkao niti bi na ovaj meč tapkao živ al izgleda da sam zanio na sekundu. Da sam popio nokaut za pet sekundi kao Askren ne bi mi bilo krivo, ali ovako izgubiti je tragedija...ali eto i to da mi se dogodi poslije ovoliko mečeva...čim se oporavim vraćam se...neću stati dok me ne ubijete kao psa - napisao je 'Psihopata' na svojem Instagram profilu.

Sudac je prekinuo meč nakon točno jedne minute jer je vidio da je Bakočević zaspao. Bio mu je to 22. poraz u 62. profesionalnom meču slobodne borbe. Croata je, pak, došao do devete pobjede u 11. meču.

Dugi su se niz godina Croata i Psiho vrijeđali, ponižavali, da bi napokon ugovorili borbu u kojoj, nažalost, Vaso Bakočević nije imao priliku pokazati sve što zna.

