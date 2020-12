Crveni kartoni za njih su svakodnevica: Najprljaviji nogometaši na svijetu

Tko su "zločesti dečki" na terenu? Nogometaši poput Gennara Gattusa, Maria Balotellija, Wayne Rooneyja, Ibrahimovića oduvijek su bili poznati po velikoj agresiji, ali i manjku discipline

<p>Nogomet je jedan od zanimljivijih sportova današnjice u kojem često možemo vidjeti i ne baš tako sportska ponašanja. Neki igrači izrazito su agresivni te igraju 'prljavo' zbog čega može doći do teških ozljeda. Unatoč novom sustavu nadzora VAR-u pomoću kojeg suci preispituju svoje odluke i povećanom broju videokamera u nogometu je i dalje prisutna 'sportska drskost'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sergio Ramos u teretani</strong></p><p>Igrač Atletico Madrida <strong>Luis Suarez</strong> (33) zauzeo je naslovnice nakon što je na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu ugrizao talijanskog braniča Giorgija Chiellinija. Urugvajac je zbog navedenog incidenta dobio suspenziju od četiri mjeseca te je morao preskočiti početak sezone u novom klubu. Poznat je i po čestim simulacijama, a tijekom susreta 3. kola Lige prvaka između Lokomotiva i Atletica prišuljao se sucu iza leđa koji se konzultirao s VAR-om i tako zaradio žuti karton.</p><p><strong>Sergio Ramos</strong> (34) brani boje madridskog Reala, a često je meta kritika zbog nediscipliniranog ponašanja na terenu. Uzeo je titulu s najviše dobivenih crvenih kartona u La ligi (20), kao i u Ligi prvaka (6). Na utakmici protiv Manchester Cityja u veljači ove godine zaradio je 26. crveni karton. Smatra se jednim od najboljih obrambenih igrača svih vremena.</p><p>'Pitbull' ili 'Gladijator' nadimci su Brazilca <strong>Felipea Mela</strong> (37) koje je zaradio na temelju izuzetno agresivne igre. Tijekom karijere brazilski veznjak dobio je 14 crvenih kartona, a igrao je za niz vrhunskih klubova kao što su Inter, Juventus i Galatasaray. Većina ga pamti po sukobu s Arjenom Robbenom na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoafričkoj Republici.</p><p>Portugalac <strong>Pepe</strong> (37) najpoznatiji je po svojoj nogometnoj karijeri u Real Madridu s kojim je osvojio tri Lige prvaka, a s Portugalom i naslov europskog prvaka. Iskusni branič poznat je po agresivnom stilu igranja te slovi kao jedan od najagresivnijih braniča španjolske lige. Zapamćen je kada je 2012. godine protiv Barcelone namjerno nagazio Lea Messija. Napad na igrača Getafea Javiera Casquera bio je još gori što ga je koštalo deset mjeseci suspenzije.</p><p>Švedski napadač <strong>Zlatan Ibrahimović</strong> (39) često na terenu, ali i u privatnom životu, pršti od samopouzdanja i arogancije. Igrao je za puno velikih klubova kao što su Barcelona, Inter, Ajax, Juventus, PSG, a trenutno igra za Milan. Poznat je po tome da ima kratak fitilj, a u svojoj ranijoj karijeri se čak i potukao sa suigračem tijekom treninga. </p><p>Nakon toga je sudjelovao u nekoliko drugih nasilnih incidenata sa protivničkim igračima, ali i suigračima. Za vrijeme boravka u Barceloni napao je trenera Pepa Guardiolu, u Milanu se potukao na treningu sa suigračem Oguchijem Onyewuom, udario je Marca Rossija u trbuh tijekom utakmice i zgrabio za vrat golmana Seana Johnsona. Zlatan je do sada 13 puta izbačen s utakmice.</p><p>Inače, Ibrahimović je vlasnik crnog pojasa u taekwondou kojeg je stekao s 17 godina u rodnom Malmöu. </p><p><strong>Wayne Rooney</strong> (35) je 2004. godine odlučio napustiti Everton i prijeći u Manchester United gdje je stekao svoju popularnost. Zabivši gol u mrežu Stoke Cityja, Rooney je 2017. postao najbolji strijelac u povijesti Crvenih vragova te je iza sebe ostavio Sir Bobbyja Charltona. Temperament 'crvenog vraga' ponekad je bio izvan kontrole. Energičan igrač koji kombinira tehničke vještine sa snagom dovodile su ga nerijetko do problema. Često je bio isključen s utakmica zbog psovanja i udaranja glavom i nogama protivničkih igrača. </p><p>Osim što je u svijetu nogometa poznat kao jedan od najtalentiranijih talijanskih igrača, <strong>Mario Balotelli</strong> (30) nerijetko je u javnosti poznat po nedisciplini i postupcima koji ne dolikuju igraču svjetskog ranga. Upravo zbog problematičnog i netipičnog sportskog ponašanja, Balotelli nikad nije ostvario svoj puni potencijal te se smatra jednim od najagresivnijih nogometaša ikad. Seniorsku karijeru započeo je 2006. godine, a od tada je nosio dresove nekoliko europskih nogometnih velikana, uključujući one Intera, Milana i Liverpoola. Jose Mourinho ga je jednom nazvao "neukrotivim". Bio je isključen iz igre u šest različitih klubova za koje je igrao te je zaradio ukupno 12 crvenih kartona.</p><p>Bivši talijanski nogometaš <strong>Genaro Gattuso</strong> (42) i sadašnji trener Napolija postigao je veliki nogometni uspjeh te je poznat po prijašnjem agresivnom stilu igre. Tijekom svoje nogometne karijere više je puta prepoznat kao jedan od najboljih veznjaka, a pamte ga po energičnosti i borbenom stilu igre. Imao je munjevite reakcije, snažne i precizne udarce te su ga voljeli jer je na terenu bio ratnik.</p>