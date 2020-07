'Crveni vragovi' nisu iskoristili priliku: Ispustili su bodove u 97.

Nogometaši Manchester Uniteda propustili su priliku probiti se na treće mjesto engleskog prvenstva nakon što su u posljednjem susretu 35. kola na Old Traffordu odigrali 2-2 protiv Southamptona

<p>'Crveni vragovi' bi pobjedom preskočili <strong>Leicester</strong> <strong>City </strong>i <strong>Chelsea</strong>, probivši se na treću poziciju, no <strong>Southampton </strong>je izvukao bod golom u šestoj minuti sudačke nadoknade. Imali su priliku <strong>Solskjaerovi </strong>izabranici napraviti veliku stvar u nastavku prvenstva, ali nisu uspjeli. Završilo je remijem 2-2 na Old Traffordu.</p><p>Gosti su poveli u 12. minuti golom <strong>Stuarta Armstronga</strong>, no United se brzo vratio s dva gola. Izjednačio je <strong>Marcus Rashford</strong> u 20. minuti, a tri minute kasnije <strong>Anthony Martial</strong> je okrenuo rezultat u korist domaćina. I sve je izgledalo kao da će United nastaviti s dominacijom te možda i podebljati vodstvo.</p><p>U nastavku susreta to se nije dogodilo jer treći gol nikako da uđe u mrežu <strong>McCarthyja</strong>. Umjesto toga u posljednjim trenucima <strong>Michael Obafemi </strong>je zabio za 2-2 i veliki šok na Old Traffordu. U posljednja četiri kola vodit će se prava borba za mjesta koja vode u grupnu fazu Lige prvaka.</p><p>ManU je ostao na petom mjestu sa 59 bodova koliko ima i Leicester City na stepenici više. Chelsea ima 60, a na prve dvije pozicije su Liverpool sa 93 i Manchester City sa 72 boda.</p><p>United u posljednja tri kola gostuje kod Crystal Palacea, dočekuje West Ham pa gostuje kod Leicestera i upravo bi ta utakmica u 38. kolu 26. srpnja mogla odlučiti putnika u Ligu prvaka. Leicester ima domaću utakmicu sa Sheffieldom pa gostovanje kod Tottenhama prije toga.</p><p>Solskjaerova momčad pretrpan raspored ovo ljeto jer će usred borbe za Ligu prvaka igrati polufinale FA kupa protiv Chelseaja, možda i finale, a onda je očekuje završnica Europske lige i uzvratni meč s austrijskim LASK-om u osmini finala 5. kolovoza. To bi morala biti formalnost jer "vragovi" imaju 5-0 iz prve utakmice, a u borbi za polufinale čekat će ih bolji iz meča Bašakšehira i Kopenhagena (1-0).</p>