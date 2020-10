CSKA juri prema vrhu: Sjajni Vlašić asistirao u pobjedi...

<p>Suparnik zagrebačkog <strong>Dinama</strong> u skupini K Europske lige, moskovski <strong>CSKA</strong> u susretu je 10. kola ruskog nogometnog prvenstva kao gost u Jekaterinburgu svladao Ural sa 2-0 (0-0), a hrvatski reprezentativni veznjak <strong>Nikola Vlašić</strong> bio je asistent za drugi pogodak.</p><p>CSKA je oba gola postigao nakon što je ostao s igračem manje na terenu, u 49. minuti isključen je Magnusson, no tri minute potom lopta je sretno stigla do Zajnutdinova koji je s vrha kaznenog prostora pogodio za 1-0.</p><p>Moskovljani su već u 56. povećali svoju prednost na konačnih 2-0, Vlašić je prvo pucao sa 15-ak metara, njegov je pokušaj domaći vratar odbio, a do lopte je prvi stigao hrvatski reprezentativac koji je zatim dodao Maradišviliju koji je jakim udarcem zatresao mrežu.</p><p>Vlašić je igrao za CSKA do 85. minute.</p><p>S nova tri boda CSKA je skočio na treće mjesto na ljestvici sa 19 bodova, jednim manje uz utakmicu više od prvog Zenita i drugog Spartaka, dok je Ural 11. sa 10 bodova.</p><p> </p>