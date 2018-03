Čudan način proslave: Navijač je ustao iz 'posuđenih' kolica...

U subotu je odigrana utakmica između Plymoutha i Bristol Roversa na kojoj su domaćini pobijedili rezultatom 3-2. Utakmicu je obilježio strastveni navijač u invalidskim kolicima, koji je vodstvo proslavio na svoj način.

U 40 sekundi dugom videu vidi se kako se stariji čovjek sijede kose voza u invalidskim kolicima uz rub tribina, nakon čega, na iznenađenje mnogih, ustaje iz kolica, diže ruke i slavi pobjedu domaće momčadi.

Spotted at Plymouth v Bristol Rovers last weekend!

“It’s a miracle, its a miracle!” 😂🎶 pic.twitter.com/3xcf32hs9Y