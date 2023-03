Čudesan pothvat Hrvatice: Dina Levačić najmlađa žena ikad koja je preplivala sedam tjesnaca!

Večeras je naša fešta. Dina, sretan ti rođendan, objavili su na službenoj Facebook stranici u utorak rano ujutro po hrvatskom vremenu.

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić točno na 27. rođendan preplivala je 23 kilometra širok Cookov prolaz na Novom Zelandu, sedmi tjesnac iz svjetski poznatog projekta Oceans Seven. Tek je 22. čovjek u povijesti kojoj je to uspjelo i najmlađi ikad. Srušila je Australca Thomasa Pembrokea koji je pothvat 2018. kompletirao s 29 godina.

Temperatura zraka bila je 12 stupnjeva, mora svega 16, morske struje jake, ali to nije obeshrabrilo Splićanku da stvari životni cilj.

- Priča s Cookovim prolazom i svim ostalima traje više od 20 godina. Nadam se da ću uspjeti upisati svoje ime među one koji su uspjeli, a time i imena bezbroj njih koji su stajali iza mene i sve mi omogućili. Imala sam sreću da sam u svakom trenutku života i karijere nailazila na predivne ljude koji su mi pružali podršku kad mi je najviše trebalo - govorila je Dina uoči puta na Novi Zeland.

Priča je počela prije šest godina

Dina je srušila rekord 2022. preplivavši Gibraltarski prolaz za tri sata i tri minute, i to u običnom kupaćem kostimu. Projekt Oceans Seven počela je još 2017. kad je svladala tri velika maratona, mostove Manhattana, prolaz Catalina i La Manche. Prva je u Hrvatskoj kojoj je to uspjelo, a tek šesta u svijetu koja je to napravila u samo 90 dana.

Dina je Catalinu preplivala 3. kolovoza 2017., a te godine svladala je i La Manche (17. rujna). Kanal Moloka'i preplivala je 28. kolovoza 2018., Tsugaru 19. kolovoza 2019., a nakon tri godine stanke lani je preplivala i Gibraltarski kanal (18. lipnja) i Sjeverni kanal (21. kolovoza) prije Cookova prolaza.

