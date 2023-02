Čudesna Jana Koščak srušila novi rekord! 'Loše se osjećam, bila sam na antibioticima...'

Godinama smo navijali i strepili uz Blanku Vlašić i Sandru Perković koje su dominirale u svojim disciplinama i punile vitrine medaljama. Vapimo za novim atletskim blagom koje će preuzeti njihov primat u atletskom svijetu, a jedan dijamant brusi se i kuje u Varaždinu.

Nevjerojatna Jana Koščak čudo je od djeteta. Da, to je ona djevojka koja kad god pobijedi, obavezno sruši i neki rekord. U siječnju je skočila 190 centimetara u vis i oborila 23 godine star rekord Blanke Vlašić, a sada ga je još malo i poboljšala u nedjelju na dvoranskom Prvenstvu Hrvatske za seniore na zagrebačkom Velesajmu.

Senzacionalna Jana pobijedila je preskočivši 191 cm i još malo podignula letvicu međujuniorskog rekorda.

Kada je već do tu došla, želja je, naravno, bila srušiti još ponešto. Podignula je letvicu na 193 cm, glavni motiv bio je srušiti juniorski rekord od 192 cm kojeg je Blanka Vlašić preskočila 2002. godine. Ipak, nije uspjela opet nadmašiti svoga idola. No, ne sumnjamo da će to kad tad napraviti, tek joj je 16 godina, a i sama je bila iznenađena novim rekordom obzirom da je već danima bolesna, a natjecala se pod antibioticima.

- Loše se osjećam, čujete me i kako govorim. Na antibioticima sam i totalno sam prehlađena, tako da s obzirom na sve to, uopće nisam očekivala ovaj rezultat - rekla je Jana za Sportske novosti.

Jana je sedmobojka, no ako se ikada odluči za jednu disciplinu, bit će teško odlučiti se za jednu jer u svima dominira. Početkom siječnja ove godine dvaput je oborila mlađejuniorski rekord u 100 metara prepone i trijumfirala u bacanju kugle od tri kilograma, a prije dvadesetak dana je na dvoranskom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke u skoku u dalj postavila novi juniorski i mlađejuniorski rekord Hrvatske. Jana je već držala taj rekord, a tada ga je popravila za dva centimetra i iznosi 6,17 metara.

Radi se o trenutačno trećem najboljem skoku u dalj na svijetu u kategoriji do 18 godina. Bolje su jedino Angelina Topić iz Srbije, koja je skočila 6,31 metar i Irkinja Ndundi s 6,29 metara.

Blanka je u zasluženoj mirovini, pred Sandrom je još nekoliko godina karijere, a kada odluči otići, kruna kraljice hrvatske atletike ne bi trebala dugo biti upražnjena. Jana je čudo od djeteta pred kojim je veličanstvena karijera.

