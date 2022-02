CSKA Moskva već desetljećima drži primat u ruskoj košarci. Godinama su slagali domaće trofeje u svoje pune vitrine. VTB liga osnovana je 2008. godine te CSKA do danas samo 2011. godine nije bio prvak. Nisu imali pravu konkurenciju, 'čistili' su Khimki, Nižnji, Lokomotiv Kuban u finalima VTB lige i već uoči početka sezone spremali šampanjac na hlađenje i rezervirali proslavu.

No, sve dok Uniks Kazanj nije angažirao dva Hrvata. Velimir Perasović zasjeo je za kormilo kluba, a vlasnici su mu odriješili ruke i postavili jasan cilj. Složi momčad koja će parirati CSKA Moskvi i osvojiti prvi naslov prvaka VTB lige. Doveo je Lorenza i Johna Browna, O.J Maya, ali ključan potez bio je angažman Marija Hezonje (26). Hrvatski košarkaš dobio je veliku plaću i najbitnije, ulogu nositelja, ono što nije imao u NBA ligi. Rezultat je itekako vidljiv. Uniks je istaknuo kandidaturu za naslov prvaka.

U 13. kolu VTB lige Uniks je u spektakularnoj utakmici pobijedio CSKA (105-103) nakon čak tri produžetka. Momčad Velimira Perasovića krenula je silovito pa je već u drugom produžetku imala plus 16. Činilo se kako će to biti lagana pobjeda, ali CSKA je pokazao zašto je već godinama prvak. Uspio se vratiti u utakmicu pa smo ušli u neizvjesnu završnicu. Nitko nije uspio do osjetnije prednosti, niti dva produžetka nisu odlučila pobjednika, a Hezonja je na svojim krilima vukao Uniks. Pobjednički koš zabio je bivši NBA košarkaš O.J Mayo koji je iz teške pozicije pogodio dugu dvicu u posljednjoj sekundi. Bio mu je to i jedini koš na utakmici. Zlata vrijedan.

Hrvatski reprezentativac bio je maestralan. Za 48 minuta igre zabio je 31 koš uz deset skokova i dvije asistencije. Za dva poena je gađao 10/16, no nije imao svoj dan s linije za tri poena. Pogodio je tek dvaput iz deset pokušaja. Jako puno je imao loptu u rukama, možda je previše i trošio, ali se to Uniksu isplatilo.

Hezonja u Kazanju igra košarku karijere. Glavni je igrač, zabija, zakucava, razigrava. Sve ono što je Perasović i očekivao od njega. U VTB ligi je ove sezone na prosjeku od 18.6 koševa i 6.8 skokova po utakmici. U Euroligi je na prosjeku od 13.8 koševa i 5.9 skokova po utakmici. Njegova momčad nalazi se na desetom mjestu s omjerom 13-10.

Veliku pomoć večeras je imao u Johnu Brownu koji je zabio 16 koševa uz devet skokova, a najbolji igrač aktualnog prvaka bio je Daniel Hackett s 33 koša.

Uniks je nakon 13 kola prvi na ljestvici s 11 pobjeda i dva poraza, dok je CSKA na četvrtom mjestu s devet pobjeda i četiri poraza. Čak dva nanijela mu je momčad hrvatskog dvojca.

Povratak u Europu najbolja je moguća odluka koju je Hez donio u svojoj karijeri. Konačno igra onako kako i mora igrati nekoć veliki talent i peti pick na NBA Draftu.

Oživio je karijeru nakon neuspješne petogodišnje NBA epizode te pokazao da je s razlogom nosio titulu najveće nade naše košarke. Dobio je sada priliku biti nositelj u klubu koji je posljednjih godina u strahovitom uzletu te će ih se itekako nešto pitati i u Euroligi. U Uniksu je dobio veliku minutažu, veliku ulogu i kontinuitet. I priliku da se bori za trofeje. Sve ono što nije imao u NBA ligi. A lova je ionako gotovo ista. Ako ovako nastavi, nije nedostižan ni povratak u NBA ligu.