Čudesna predstava Cibone u ABA ligi: Vukovi nadoknadili -19 pa srušili Cedevitu Olimpiju!

Košarkaši Cibone velikim su preokretom došli do pobjede 84-80 (22-29. 17-25, 22-15, 23-11) na gostovanju u Ljubljani kod Cedevite Olimpije u utakmici 26. kola regionalne ABA lige.

Cedevita Olimpija je u 18. minuti utakmice imala velikih 19 koševa prednosti (49-30), ali je odličnom igrom u drugom poluvremenu, a pogotovo u posljednjih 12 minuta utakmice, Cibona uspjela doći do desete pobjede u ovoj sezoni ABA lige te prekinuti niz od četiri poraza u regionalnom natjecanju.

Ljubljančani su u 28. minuti imali uvjerljivih +15 (69-54) i malo je toga ukazivalo na to da bi "vukovi" mogli doći do preokreta. No, upravo to se dogodilo, a velike zasluge za to imaju Danko Branković i Mateo Drežnjak. Do kraja treće četvrtine, u nešto više od dvije minute, Cibona je zaostatak svela na osam koševa, a nakon dvije minute igre u zadnjem periodu on je bio samo -1 (69-68).

Brankovićevim košem uz dodatno slobodno bacanje Cibona je 3:35 minuta prije kraja došla do prvog vodstva na utakmici (76-75), a Cibonin centar je minutu poslije pogodio i tricu za 80-76. Kad je Jose Vildoza 41 sekundi prije kraja pogodio iz polaganje za 82-77 Cibona je napravila veliki korak prema pobjedi kojoj je Argentinac doprinio i čistom blokadom na pokušaju za tricu Jake Blažiča pri rezultatu 82-80. Roko Prkačin je pogođenim bacanjima postavio konačnih 84-80.

Nevjerojatna slučajnost, Cibona je i prije nekoliko dana gubila 19 razlike od Cedevite Junior, omladinskog pogona ljubljanskog kluba koji djeluje u Hrvatskoj, ali su na koncu i to okrenuli te slavili.

Branković je sa 20 koševa i pet skokova bio najbolji igrač Cibone. Mateo Drežnjak je ubacio 17 poena, a po 10 su dodali Roko Prkačin i Amar Gegić. Jose Vildoza je imao učinak od devet koševa, devet skokova i pet asistencija.

Kod Ljubljančana je najbolji bio Zoran Dragić sa 21 košem i sedam skokova.

Cibona je s učinkom 10-14 skočila na osmo mjesto, a Cedevita Olimpija je sa 16-8 na četvrtoj poziciji.

Do kraja natjecanja u ABA ligi Cibona će odigrati još dvije zaostale utakmice, 15. travnja će gostovati u Beogradu kod Partizana (17. kolo), a 22. travnja će ugostiti Zadar (16. kolo).

