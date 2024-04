Čudesna večer Dinama: U velikoj drami srušio Mladost i zaokružio perfektan plavi petak

Kakav petak za Dinamo, ma perfektan! Učinile su ga, suprotno mnogim očekivanjima, takvim, nakon pobjeda košarkaša i futsalaša, odbojkašice Dinama koje su na Peščenici, u drugoj utakmici finalne serije za prvaka Hrvatske, srušile favoriziranu Mladost.

Samo nekoliko dana ranije mladostašice su u Domu odbojke opravdale ulogu favorita s čistih 3-0, ali Dinamo je u svom domu uzvratio s 3-2 u drami koja je potrajala 136 minuta. Tko nije našao mjesto na tribinama Peščenice, mogao je zažaliti...

A skoro su i dinamovke koje su osvojile prvi set, a onda u drugom setu propustile vodstvo 20-15, a u trećem i 18-11! Mladost je sve okrenula, činilo se i psihički dotukla igračice Igora Šimunčića, no na krilima fantastične Lucije Babić koja je ostvarila 30 poena, Dinamo se izdigao i osigurao barem još jednu utakmicu u svojoj dvorani. Treća se igra 1. svibnja u Domu odbojke.

- Vrlo lijepa utakmica, Dinamo je pokazao da je pravi domaćin u svojoj dvorani. Mi smo na kraju još i dobro prošli kako smo igrali i izgledali u pojedinim fazama meča, 15 aseva su nam zabili, a to je doista nešto nevjerojatno. Morat ćemo proanalizirati gdje smo griješili i vratiti se na pobjedničke staze u trećem susretu kod nas u Domu odbojke. Dinamo je agresivno krenuo u svaki set, napravio bi razliku, a tako je onda teško igrati, kada stalno moraš stizati suparnice - rekao je trener Mladosti

- Kroz cijeli se meč provlačilo da mi diktiramo ritam, no nismo znali svaki puta na pravi način završiti set. Nakon što smo izgubili dva seta i one povele s 2-1, trebalo je zadržati mirnoću u ekipi, i to smo uspjeli. Dobro će nam doći sada odmor preko vikenda jer je već u srijedu novi susret s Mladosti, u Domu odbojke - dodao je trener Dinama Igor Šimunčić koji je na meč-loptu na servis uveo mladu Kruhonju, a ona zabila as za pobjedu!

Prvenstvo Hrvatske, finale:

Dinamo - Mladost 3-2 (25-23, 23-25, 24-26, 25-20, 15-13)