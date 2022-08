Čudesni Dončić srušio Srbiju pred Đokovićem, on ga izgrlio

Repriza finala EuroBasketa, a atmosfera vatrenija nego tada. Na parketu brojne zvijezde, ali u prvom planu dvojica najboljih na svijetu, a iz prvog reda gleda ih jedan od najboljih u povijesti. Bila je to sjajna večer u Stožicama.

Slovenija je u krcatoj Areni Stožice u Ljubljani pobijedila nakon produžetaka Srbiju u prijateljskom susretu (97-92), koji je to bio samo na papiru. Intenzitet kao da je finale nekog natjecanja. Išlo se na sto posto, atraktivni potezi, 'lomljenje' gležnjeva u režiji Dončića, a tek trice, prštale su na sve strane.

Bila je to i repriza finala otprije pet godina kada su Slovenci senzacionalni postali prvaci Europe. I ovaj put je pobjednik bio isti.

Briljirao je čudesni Luka Dončić koji je bio nemilosrdan i u prijateljskoj utakmici. Utrpao je 34 koša uz devet asistencija, a veliku podršku imao je u Prepeliču i Tobeyu koji su ubacili po 16 poena.

Ovakva Slovenija bit će jedan od glavnih favorita na EuroBasketu koje počinje 1. rujna, a ne zaboravmo da je uz Dončića opet tu i Goran Dragić.

Ipak, treba reći, ovo je najjača Slovenija. Aleksandar Sekulić imao je sve najbolje igrače na raspolaganju, a Srbiji su falili Bogdan Bogdanović, Aleksa Avramović i Aleksej Pokuševski, a nisu igrali ni Nikola Milutinov te Nemanja Bjelica koji su upitni za EuroBasket zbog ozljede.

Najbolji kod Srbije bio je, tko drugi, nego dvostruki MVP NBA lige Nikola Jokić. Utrpao je 26 koševa uz 12 skokova. Vasilije Micić zabio je 17 koševa, a pet manje ubacio je Nikola Kalinić.

Inače, ovaj spektakl u Areni Stožice nije propustio ni Novak Đoković. Nema ga na turneji u Americi jer se ne želi cijepiti, a pitanje hoće li nastupiti na US Openu. Necijepljene osobe ne smiju kročiti na tlo SAD-a, a nema iznimke ni za jednog od najboljih u povijesti. No, dok se nada dozvoli, skočio je do Ljubljane i uživao u košarkaškom spektaklu. Srdačno su se pozdravili i izgrlili uoči utakmice. Na kraju mu je srpski tenisač i čestitao na pobjedi. Dvije veličine.

- Ova ekipa nije dugo bila zajedno, nismo kao Slovenci koji liče na ekipu iz iste ulice. Zajedno su svuda i uvijek. Nama trebaju utakmice. Radili smo sjajno i sada se moramo pripremiti za Grčku u Beogradu i Tursku u Istanbulu u kvalifikacijama - rekao je srpski izbornik Svetislav Pešić.

Nikola Jokić i Luka Dončić oduševili su sve. Košarkaška klasa na djelu.

- Ne bih previše pričao o Dončiću i Jokiću. Na različitim su mjestima, različito igraju i gledaju na košarku. Među najboljim su igračima u NBA ligi. Jokić je službeno najbolji, a Luka je superstar i bit će šampion i MVP jednog dana - dodao je Pešić.

