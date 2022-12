Čudesni Gvardiol zaludio svijet: Lukaku će ga sanjati mjesecima

Lukaku je primio loptu na prvoj stativi, Livaković je bio u raskoraku i Belgijci su loptu već vidjeli u mreži. U takvoj situaciji napadači u 90 posto slučajeva zabiju gol, a te šanse su još veće kada je u toj situaciji klasa poput Lukakua. No, iz ničega, taman u trenutku dok je Lukaku zamahnuo nogom, doletio je Joško Gvardiol i izbio loptu. Čudesan potez vrijedan osmine finala Svjetskog prvenstva, ali i najskupljeg stopera u povijesti.

Luka Modrić opet je diktirao našom igrom, Marcelo Brozović vratio se na svoju razinu, no glavna priča prvenstva iz hrvatskog kuta je čudesni Gvardiol. Ako je teško načuditi se kako Modrić s 37 godina može igrati na takvoj razini, onda je pitanje ima li zaista Joško tek 20 godina? I teško je shvatiti, jer da jedan 'klinac' igra na takvoj razini toliko savršeno, sigurno i mirno, bez greške. Fascinantno.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Chelsea će žaliti što nije na ljeto prihvatio platiti 90 milijuna eura jer za takvu cifru sada ga je nemoguće dobiti. Red je sve duži. Joško je otkriće ovog prvenstva, za one koji nisu bili upoznati s njegovom klasom, a za neke i najbolji stoper svijeta u ovome trenutku. Ima sve što treba imati jedan moderni stoper, no njegova najveća snaga je nevjerojatno samopouzdanje i neustrašivost. Zaludio je sve, tko je to čudo od djeteta, željeli su provjeriti mnogi pa je postao drugi najtraženiji igrač na Transfermarktu. Samo više se pretražuje Cristiano Ronaldo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Besprijekorna partija protiv Belgije, pitanje može li i bolje od ovoga. Imao je 95 posto točnih dodavanja, devet puta je očistio loptu iz opasne zone, uvjerljivo najviše. Osam puta osvojio je loptu, kao pobjednik izašao iz tri duela, imao je i dva pravovremena uklizavanja, a ono što je još fascinantnije, nitko ga nije predriblao!. No, nije samo sjajna igra u obrani. Povukao je loptu nekoliko puta do protivničkog šesnaesterca, imao je šest dodavanja u zadnju trećinu, jednu šansu je iskreirao.

Foto: VIRGINIE LEFOUR/PIXSELL

Oduševio je i legendarnog Irca Tonyja Cascarina.

- Lukaku će sanjati taj gol mjesecima, trebao je samo gurnuti loptu u mrežu, ali Gvardiol je stigao izbiti mu loptu bez faula. Čudesan potez. Bio je briljantan cijelu večer, nekoliko je puta čak bio oči u oči s belgijskom obrambenom četvorkom - rekao je Cascarino.

Joško je velika snaga hrvatske reprezentacije, a kada je on na ovakvoj razini, uz već standardne izvedbe našeg veznog reda, Hrvatska može dogurati daleko. Više nije niti upitno hoće li postati najskuplji stoper u povijesti. Samo je pitanje trenutka.

