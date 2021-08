Talijanska muška štafeta 4 x 100 metara senzacionalno je osvojila zlatnu olimpijsku medalju na kraju pretposljednjeg natjecateljskog dana na Olimpijskom stadionu u Tokiju, a Kenijka Faith Kipyegon s olimpijskim rekordom na 1500 metara je zaustavila pohod Nizozemke Sifan Hassan na tri pojedinačna zlata.

Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu i Filippo Tortu bit će upisani u talijansku olimpijsku povijest kao prvi osvajači zlatnog odličja u štafeti 4 x 100 m za naše jadranske susjede. S vremenom novog talijanskog rekorda (37.50 sekundi) za jednu su stotinku nadmašili britansku štafetu koja je u zadnju izmjenu ušla s prednošću. No, Tortu je na ciljnoj crti za prsa prestigao Nethaneela Mitchell-Blakea koji se nakon utrke nikako nije mogao pomiriti s gubitkom zlata.

Broncu, kao i prije pet godina u Rio de Janeiru, osvojila je kanadska štafeta, prvenstveno zahvaljujući olimpijskom pobjedniku na 200 m Andreu De Grasseu, koji je Kanađane u zadnjoj izmjeni dovukao s petog mjesta na pobjedničko postolje.

U Tokiju je zaustavljen pobjednički niz Jamajčana, koji su nakon dva uzastopna zlata, jer im je ono iz 2008. oduzeto, ostala bez odličja, završivši na petom mjestu. Japanska štafeta, srebrna iz Rio de Janeira, na domaćem je terenu ostala bez plasmana, jer su pogriješili kod predaje palice već u prvoj izmjeni.

U utrci atletičarki na 1500 m Kenijka Faith Kipyegon obranila je naslov pobjednice iz Rio de Janeira, postavila novi olimpijski rekord (3:53.11 minuta) i spriječila Nizozemku Sifan Hassan u pokušaju da ostvari nesvakidašnji podvig - tri zlata na istim Igrama na 1500, 5000 i 10.000 metara. Hassan se nakon trijumfa na 5000 m u petak morala zadovoljiti broncom na 1500 m (3:55.86), iako je do završnog sprinta bila u vodstvu. Osim Kipyegon, brža od Nizozemke bila je i Britanka Laura Muir s novim nacionalnim rekordom (3:54.50).

Jamajčanska ženska štafeta 4x100 m je nakon dva uzastopna srebra došla do svog drugog zlata nakon trijumfa u Ateni 2004. Do zlata su dotrčale Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce i Shericka Jackson. Za Fraser-Pryce to je treće zlato i ukupno osmo olimpijsko odličje, a drugo u Tokiju gdje je osvojila i srebro na 100 m.

U povijest se upisala 35-godišnja Amerikanka Allyson Felix (49.46) koja je broncom na 400 m došla do svog desetog olimpijskog odličja. Ima pet štafetnih zlata i jedno pojedinačno, iz Londona 2012. u utrci na 200 m. Nakon tri pojedinačna srebra, ovo joj je prva bronca.

Olimpijskom pobjednicom na 400 m postala je Shaunae Miller-Uibo s Bahama (48.36), čime je obranila zlato iz Rija. Dominikanka Marileidy Paulino (49.20) dotrčala je do svog prvog pojedinačnog srebra, a drugog ukupno, nakon što je medalju istog sjaja osvojila i u mješovitoj štafeti 4x400 m.

Na 5000 metara, u jedinoj pojedinačnoj muškoj trkačkoj disciplini održanoj u petak, zlato je otišlo u Ugandu, zahvaljujući 24-godišnjem Joshui Cheptegeiju (12:58.15). Svjetski rekorder u ovoj disciplini je opravdao status favorita, a do svog prvog olimpijskog zlata je došao u uzbudljivom finišu u kojem je bio brži od Kanađanina Mohammeda Ahmeda (12:58.61). Broncu je osvojio Kenijac s američkom putovnicom Paul Chelimo (12:59.05), srebrni u ovoj disciplini s Igara u Rio de Janeiru.

Jedina tehnička disciplina na današnjem programu bilo je bacanje koplja za žene, gdje u finalu nije bilo braniteljice naslova, hrvatske rekorderke Sare Kolak. Zlato je iznenađujuće osvojila Kineskinja Liu Shiying koja je već u prvoj seriji bacila pobjednički hitac (66,34 m). Poljakinja Maria Andrejczyk, četvrta iz Rija, u drugoj seriji je bacila dovoljno daleko (64,61) za osvajanje srebrne medalje. Aktualna svjetska prvakinja Australka Kelsey-Lee Barber (64,56 m) morala se zadovoljiti olimpijskom broncom.