Čudesni Messi 'zafitiljio' je 50. gol iz slobodnjaka u karijeri...

Dobili ste prekršaj na 20 metara od suparničkog gola, desno, malo iskosa. Kome biste dali da ga izvede? Pa, naravno, Leu Messiju! Čudesni Argentinac je protiv Valladolida zabio 50. gol iz slobodnog udarca u karijeri.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stavio je loptu na desno od gola i 'zafitiljio' je onako samo kako on zna. Perfektno zavrnuta lopta završila je u desnim golmanovim rašljama. Bacio se golman Valladolida, ali bio je svjestan da je takvo remek djelo skoro pa nemoguće obraniti.

Foto: Reuters

Ovo mu je ukupno 44. slobodnjak u dresu Barce, a šest ih je zabio u argentinskoj reprezentaciji. Posebno je bio raspoložen u posljednje tri sezone tijekom kojih je utrpao čak 20 komada. No i dalje zaostaje za Cristianom Ronaldom koji je na brojci od 54 zabijena slobodnjaka. On je 13 komada zabio u Unitedu, 32 u Realu te devet u dresu Portugala. No u Juventusu mu baš i ne ide, ne zna još ni za jedan gol iz slobodnjaka.

Leo Messi scores the fiftieth free-kick of his career.



FIFTY. 🤯 pic.twitter.com/l6yjktL6GS — B/R Football (@brfootball) October 29, 2019

Barcelona trenutačno vodi 3-1 na poluvremenu protiv Valladolida, a preostale golove zabili su Vidal i Luis Suarez. Jedini gol za goste postigao je Kiko.

Foto: ALBERT GEA

Imamo i još jednu zanimljivost za vas. Barcelona je posljednju utakmicu na Camp Nou u La ligi odigranu tijekom tjedna izgubila u svibnju 1998. godine. Tada je bolja bila Salamanca, koja pak danas više ne postoji.