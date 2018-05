Čudesni Slovenac torpedirao je ponos Rusije! Real je u finalu...

Željko Obradović u nedjelju će s Fenerbahčeom napadati svoj deseti trofej pobjednika košarkaške Eurolige, apsolutni rekord među trenerima, a s druge strane stajat će trenutačno najtalentiraniji europski košarkaš i vjerojatno prvi pick idućeg NBA drafta, 19-godišnjak koji je prošlog ljeta senzacionalno odveo Sloveniju do europskog košarkaškog zlata.

Luka Dončić zabio je 16 koševa i bio najefikasniji u momčadi Real Madrida, koja je pred 15.232 gledatelja u polufinalu izbacila prvog favorita beogradskog Final Foura - moskovski CSKA (93-82). Fener je pak uz puno muke eliminirao ovogodišnju senzaciju, Šarunasa Jasikevičiusa na klupi i njegov Žalgiris (76-67).

