Skoro je ostao bez noge u teškoj nesreći, a sada se vratio...

Tiger Woods (46) je u životu prošao kroz sve i svašta. Od globalne zvijezde do nepoželjne osobe. Na vrhuncu karijere je praktički ostao bez svega kada je u javnost procurilo da je godinama varao ženu. Bio je nepoželjna osoba u javnosti, od idola je, za mnoge, postao nula.

Imao je i nekoliko operacija na kralježnici i lijevom koljenu, ali posljednjih godinu dana prolazio je kroz najteže razdoblje u svome životu.

Iza njega je teška ozljeda desne noge koju je 'zaradio' u prometnoj nesreći u Los Angelesu. Njegov terenac Hyundai Genesis GV80 je u veljači prošle godine prvo udario u rubnik, potom u drvo dok se nije više puta prevrnuo. Iz olupine su ga vatrogasci morali izvlačiti "raljama života" (hidrauličnim kliještima za rezanje lima).

Automobil ima čak deset zračnih jastuka, vrijedi više od 350.000 kuna i spasio mu je život. Glava mu nije nastradala, ali je noga.

Imao je teški otvoreni prijelom potkoljenica koju su stabilizirali metalnom šipkom. Prijetila mu je amputacija noge, ali ju je srećom izbjegao.

Nitko o golfu nije ni pričao. Bilo je pitanje hoće li uopće moći normalno hodati. No, Woods nije htio odustati od golfa koji za njega nije samo sport. Već život.

Više od godinu dana nakon teške prometne nesreće Tiger se čudesno oporavio i vratio natjecanjima! To je dao naznačiti još krajem godine kada se sa štakama vratio na golf terene i trenirao. Naporno je trenirao, vježbao i prolazio terapije samo kako bi mogao nastupiti na turniru u Augusti gdje se ovih dana igra Masters.

- Ne želim doći ovdje i samo igrati, nisam takav. Moram se osjećati kao da sam siguran da mogu pobijediti ove momke - kazao je Woods uoči povratka na terene.

Njegov povratak uzbudio je cijelu američku javnost. Prati se svaki njegov pokret, traže njegove izjave, a doslovno ga ni sekundu ne puštaju na miru. Kamere su se pojavile u blizini i dok je jeo sendvič.

Mnoge zanima u kakvom je stanju obzirom na sve što je prošao.

- Mogu dobro pogoditi, ne brinem se oko toga. Sada je hodanje najteži dio. Ovo obično nije laka šetnja za početak. Sada s obzirom na uvjete u kojima mi je noga, postaje još teže. Znate, 72 rupe je dug put. Bit će to težak izazov i izazov za koji sam spreman - kazao je Woods.

Prije tri godine imao je filmski povratak. Osvojio je Masters nakon što je godinama izbivao, a upravo zbog svega što je prošao, mnogi se nadaju da će to napraviti i ove godine. Bila bi to priča za sva vremena. A on dvojbe nema:

- Želim tu titulu!

