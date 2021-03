Gledali smo i analizirali sve protivnike. Englesku smo neke stvari pripremili i još čekamo njihovu utakmicu protiv Švicarske da vidimo kako će izgledati. Što se tiče Portugala, mislimo da smo napravili sve što smo mogli, ostao je još dio za koji nismo sigurni. Hoće li igrati igrači koji su iznijeli kvalifikacije ili će doći novi. Oni imaju manjih izostanaka, ali manje više su to sve igrači koji su nastupali u kvalifikacijama, kazao je izbornik Hrvatske U-21 Igor Bišćan na konferenciji uoči prve utakmice na Europskom prvenstvu.

Mini 'vatreni' u četvrtak od 21 sat otvaraju natjecanje utakmicom protiv neugodnog Portugala. Igrači su se okupili tek u ponedjeljak te su istog dana otputovali u Sloveniju na EP U-21. Vremena za pripreme nije bilo jer su igrači tek dva dana zajedno, a ključne će biti informacije i savjeti koje im prenese izbornik.

Reprezentativci su se već sasvim naviknuli na prazne tribine zbog korona virusa, a tako će nažalost biti i na Euru u Sloveniji i Mađarskoj.

- Nije to utjecalo previše na igrače, ne možemo utjecati na to, nema veze s terenom. Mi i domaćini smo možda najviše zakinuti s time što nema navijača, dečki su se već naviknuli igrati pred praznim tribinama, naši i svi drugi. To je nažalost postalo normalno - kazao je Bišćan pa otkrio na koji način je pripremio igrače za prvi dvoboj.

- Nije bilo vremena za ništa. Cijela priprema je bila odrađena prije, sve informacije smo im prenijeli u ovih dan, dva. Vrijeme će pokazati hoće li to biti dovoljno. Specifično je iz više razloga. Ja sam znatiželjan, ne mogu do kraja zamisliti kako će do kraja izgledati - rekao je izbornik koji je dodao kako još nije odlučio tko će započeti utakmicu.

Hrvatska je tijekom svih ovih godina imala jako puno talentiranih generacija, ali baš nikada nije prošla u završnicu Eura. Štoviše, nemamo ni jednu pobjedu, a Bišćan smatra kako to nije nešto što stvara pritisak njegovim igračima.

- To je podatak koji je znakovit, ne treba ga zanemariti. Govori o kvaliteti momčadi koje se nalaze u završnicama. Nije to slučajno, moja generacija je imala priliku tri utakmice pobijediti, pa nismo uspjeli. Neki od ovih igrača bili su na prošlom EP-u. Nose određena iskustva s tog natjecanja, ali sada da smo mentalno opterećeni, mislim da ne. Ovo je novi turnir, nova prilika za sve nas da se pokažemo u najboljem svjetlu. Prošli smo kvalifikacije, ništa nam nije poklonjeno, znam da smo zaslužili to. Idemo prvo pobijediti pa ćemo vidjeti kako će to ići dalje - rekao je izbornik.

Hrvatska nije imala previše sreće u ždrijebu pa je izvukla nevjerojatno jaku Englesku koja vrijedi 357,50 milijuna eura! Za Bišćana su oni glavni favoriti skupine, ali i za osvajanje prvenstva.

- Engleska se ističe u našoj grupi u svim bitnim segmentima igre. Kada vidite njihove igrače i vrijednosti, vidjet ćete da je to druga dimenzija. Ova ekipa koju su prijavili je slabija u odnosu na onu koja je igrala u kvalifikacijama. I takvi su tradicionalno otočki čvrsti, dominantni, utjecaj europskih trenera sve je više vidljiviji na njihovim reprezentacijama. To više nije onaj stil u kojem se lopta šalje naprijed u što kraćem putu, fleksibilni u mijenjanju sustava. Po meni su favoriti u našoj grupi, ako prođu dalje, vjerojatno će imati na raspolaganju ove druge igrače kojih sad nema i samim time bi mogli biti favoriti za osvajanje - rekao je izbornik Igor Bišćan.

Nakon njega je pred novine došao kapetan Nikola Moro.

- Malo je neobično i čudno što imamo samo dan, dva za pripremu. Atmosfera je zdrava, dobri smo, kroz ove kvalifikacije koje nisu bile idealne, u teškim trenucima smo se spojili kao grupa i disali smo kao jedno. To se sada nastavlja i mislim da je to dobra atmosfera - rekao je Moro.

Portugalci su favoriti prema kladionicama, ali to našeg kapetana ne brine. Hrvatska ima kvalitetu, to je već i dokazala, ali samo treba i pokazati sutra na terenu.

- Pogledali smo već neke snimke Portugala, imamo još neke analize i razgovore s izbornikom. Vjerujemo da možemo do važnog rezultata. Svaka je važna, ali kako otvoriš, tako kasnije atmosfera raste. Ukoliko budemo koncentrirani ma ovu prvu utakmicu, možemo doći do pozitivnog rezultata.

Ova generacija predvođena Morom, Majerom, Ivanušecom, Nejašmićem je već dulje vrijeme na okupu. Borna Sosa i Joško Gvardiol su otpali pred prvenstvo, a Josip Brekalo je s A reprezentacijom.

- Već smo dosta kvalifikacija i velikih natjecanja prošli skupa. Bogati smo za ta iskustva i pametniji. Bez obzira na to sve, ako ne budemo dobri u tome trenutku kada bude trebalo, to ništa ne znači. Ova utakmica je za sebe, uz dobru analizu koja je ključna, jer nema vremena za pripremu, jedino na taj način možemo se pokazati u najboljem svjetlu - veli Moro.

Hrvatska je u poprilično dramatičnom raspletu izborila EP. U posljednjem kolu nam je trebala pobjeda nad Litvom (7-0), što smo i napravili, ali Škotska nije smjela pobijediti Grčku. I to se na kraju dogodilo jer su Grci slavili 1-0 pa smo u našoj skupini završili na drugom mjestu.

A da bi završili među pet drugoplasiranih reprezentacija, trebali su nam se poklopiti rezultati iz drugih skupina. I tu su uskočili naši susjedi iz BiH koji su pobijedili Belgiju 3-2, njih poslali kući, a nas na EP.

- Na kraju smo na sretan način završili na prvenstvu. Iako smo bili najkvalitetnija ekipa u toj grupi, no spletom okolnosti smo sami sebe doveli u tu situaciju. Nagradilo nas je, to sada moramo maksimalno iskoristiti što imamo priliku igrati na tako velikom natjecanju.

Mladi Hrvati su zabili čak 37 golova u grupnoj fazi, Moro smatra da će nam napad biti veliki adut, ali cijela momčad mora biti na nivou ako želimo do dobrog rezultata.

- U svakoj liniji moraš biti na vrhunskom nivou, ovo je već seniorski nogomet. Jedino uz maksimalnu koncentraciju i kvalitetu i dobru igru možeš napraviti dobar rezultat - zaključio je Nikola Moro.

Nakon Portugala, Hrvatska će u nedjelju igrati protiv Švicarske, a 31. ožujka protiv Engleske.