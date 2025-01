Čudo iz Francuske premijerno će nastupiti na All Staru, 'bradi' čak 11. poziv, evo tko sve igra...

NBA liga objavila je kompletan popis igrača koji će nastupiti na All-Star utakmici 2025. godine u San Franciscu, uključujući i 14 zamjena koje su izabrali treneri momčadi. Ovogodišnji All-Star vikend donosi potpuno novi format natjecanja koji će se održati od 14. do 16. veljače u Chase Centeru.

Umjesto tradicionalnog sučeljavanja istoka protiv zapada, ovogodišnji All-Star igrat će se kao mini-turnir s četiri momčadi. Tri momčadi će činiti NBA All-Star igrači, dok će četvrtu momčad činiti pobjednici Rising Stars izazova. Svaka momčad imat će po osam igrača, a pobjednik će biti ona ekipa koja prva postigne 40 koševa.

Već ranije su objavljeni starteri All-Star utakmice, iz istočne konferencije to su; Jalen Brunson (New York Knicks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Jayson Tatum (Boston Celtics) i Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Foto: Daniel Dunn

Sa zapadne konferencije izabrani su Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Kevin Durant (Phoenix Suns) i LeBron James (Los Angeles Lakers).

A ovo su zamjene:

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Pascal Siakam (Indiana Pacers)

Tyler Herro (Miami Heat)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

James Harden (LA Clippers)

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

Alperen Şengün (Houston Rockets)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Momčadi će biti podijeljene putem drafta koji će voditi TNT-jevi analitičari Charles Barkley, Shaquille O'Neal i Kenny Smith 6. veljače. Svaki će biti generalni menadžer jedne momčadi - Team Chuck, Team Shaq i Team Kenny, dok će četvrta momčad biti pobjednik Rising Stars natjecanja, poznata kao Team Candace, prema analitičarki Candace Parker.

Foto: Joe Camporeale

Turnir će se sastojati od dvije polufinalne utakmice i finala. Pobjednička momčad osvaja nagradni fond od 125.000 € po igraču, drugoplasirani dobivaju 50.000 € po igraču, dok će igrači eliminirani u polufinalu dobiti po 25.000 €.

All-Star vikend započinje u petak 14. veljače s Celebrity utakmicom i Rising Stars izazovom, nastavlja se u subotu s natjecanjem u tricama i zakucavanjima, a završava u nedjelju 16. veljače s glavnim All-Star turnirom koji počinje u 20:00 sati po lokalnom vremenu.