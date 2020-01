Hajduk posudio Bradarića, pa na njemu zaradio milijun eura

Na svakakva čuda su se navijači Hajduka navikli ali da klub proda igrača koji je došao na posudbu, i da na njemu još i zaradi, e to je previše čak i za Hajduk. Ili za njegova predsjednika Marina Brbića, koga bije glas da svaki euro dva puta prevrne u ruci prije nego li ga potroši te da ne propušta priliku zaraditi, čak i onda kad se to čini nemogućim.

I upravo to se dogodilo danas popodne u Turskoj, u Beleku se Filip Bradarić oprostio od suigrača i zaputio prema Vigu, gdje bi trebao nastaviti karijeru u dresu Celte. Kako? Zašto? Pitanja su se nizala, provjeravalo se da nije možda u pitanju pogreška, da nije u Celtu otišao Domagoj a ne Filip Bradarić...

Nije, Filip Bradarić je u pitanju. Celta ga je i ranije željela dovesti, ali je on izabrao Cagliari. I kako život piše romane, tako je i Filip našao svoj put do Celte. Cagliari naravno nema ništa protiv da njegov igrač, koji je i onako na posudbi, zaigra u jačoj ligi, Filip također nema ništa protiv jače lige, a Hajduk bi, na ime ušteđenih plaća i odštete od Celte, mogao i do milijun eura plusa.

Naravno, klubovi zarađuju na transferima svojih igrača, ali pomalo nas je zatekla vijest da je Hajduk zaradio na igraču koji je kod njih bio na posudbi. Malo je nejasno i nama, ali pokušat ćemo okvirno objasniti. Dakle, Bradarić je u Hajduk stigao na ljeto na posudbu od godina dana i obvezali su se preuzeti njegovu plaću, a samim prekidom te posudbe, uspjeli su nešto i zaraditi od silnih naknada.

Još kad bi Hajduk od tog novca i uložio u nešto, recimo u Hamzu Čatakovića koji još uvijek čeka u Trenčinu, i zadržavanje Hamze Barryja...



Kako će se bez Bradarića snaći Tudor to ćemo tek vidjeti, kako god okrenuli, Filip bi se na ljeto i onako vratio u Cagliari, nije realno da ga Hajduk otkupi, dakle ne bi bio dio Hajdukove momčadi koja će se, valjda, boriti za što bolji rezultat u Europi. Tudor ga je uigravao u zadnjoj liniji, na mjestu libera, no dolaskom Mujakića zadnja linija je kompletirana, a eventualnim ostankom Hamze Barryja, lakše bi se podnio i Filipov odlazak.

Bilo kako bilo, priča o Bradarićevom transferu odvila se u jednom danu, s happy endom ili bez njega, zavisi kako tko gleda na ovu priču...