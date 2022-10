(Čudo)tvorac novog Varaždina: Jači klubovi? Da mogu birati, ja bih ostao ovdje do kraja života

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Htio bi da ovaj klub ujedini Varaždin, kao što je to Varteks radio nekad. Kad god sam tad došao u Sarajevo, svi su me pitali za Varteks i voljeli taj klub, a sad se to događa s ovim Varaždinom, kaže nam popularni 'Kova'

Osijek je tu došao pun samopouzdanja nakon pet pobjeda u nizu, a mi smo mu na kraju poklonili gol, kao i većini protivnika. Oni su za HNL i za nas, a da me krivo ne shvatite, kao Real Madrid. Mogu dovesti bilo kojeg igrača iz Hrvatske, kod nas situacija nije takva, a ipak smo ih pobijedili, govori nam nakon pobjede protiv momčadi Renea Pomsa (4-1) trener Varaždina Mario Kovačević (47).