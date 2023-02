Čudo u Gorici: Gotova je suša, Goričani slavili nakon 195 dana!

Činilo se da će sudar 23. kola HNL-a završiti bez golova. Sve je mirisalo na prvi bod Gorice u zadnjih mjesec dana, od onog remija s Dinamom na Maksimiru u siječnju... A onda se u 87. minuti ukazao Kristian Fućak i zabio prvijenac u narančastom dresu za puni plijen i pobjedu Goričana protiv Lokomotive!

Momčad Željka Sopića tako je stigla do tek druge pobjede u ligi ove sezone i prekinula post bez slavlja od čak 195 dana! Posljednji put, u 5. kolu tog 13. kolovoza 2022., pala je upravo Lokomotiva.

Foto: Sofascore za 24sata

A Lokomotiva nije pobijedila Goricu na gostovanju još od sezone 19/20, objavio je Marko Silov.

- To je pet utakmica u nizu. Na tih pet utakmica smo vidjeli 23 gola, to jest nevjerojatnih 4,6 po utakmici. Od aktualnih prvoligaša, Lokosi u istom razdoblju nisu pobijedili u gostima samo Dinamo i Osijek - dodao je.

Prema početku dvoboja s Lokomotivom moglo se zaključiti da je trener Gorice Željko Sopić svojim igračima uputio vrlo motivirajuće poruke, jer je domaća momčad od prvog napada težila tome da postigne pogodak koji bi joj otvorio put prema dugo očekivanoj prvenstvenoj pobjedi.

Tako je već u 2. minuti Slovenac Tim Matevž tukao iz srca kaznenog prostora, gdje je natrčao na povratnu loptu Ivana Tomečaka, ali je gostujući vratar Nikola Čavlina uspio zaustaviti taj udarac.

U 12. minuti je Čavlina morao zaustaviti Steenvoordenov udarac, a u 18. minuti je Filip Mrzljak poslao loptu malo preko grede, nakon dobrog okomitog dodavanja Jurice Pršira.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Lokomotivini igrači su se u toj fazi utakmice prijetili samo dalekometnim udarcima, a u 15. minuti je samo malo preciznosti nedostajalo Lukasu Kačavendi, povratniku u zagrebački sastav.

U 28. minuti, lopta je završila u mreži i činilo se da su Goričani došli do toliko željenog pogotka. Nizozemski stoper Steenvoorden poslao je dugačko dodavanje u kazneni prostor, gdje je najviši u skoku bio Tim Matavž i glavom poslao loptu prema golu. Čavlina je bio svladan, ali se lopta odbila od grede. Na nju je prvi dotrčao Ante Matej Jurić i, prije nego što je pala na travnjak, glavom ju poslao u mrežu.

Nakon dugotrajne provjere, glavni sudac Duje Strukan je iz VAR sobe dobio poruku da se radilo o zaleđu. Snimka je pokazala da je strijelac Jurić, u trenutku kad je Matevž pucao glavom, u skoku pomaknuo lijevu nogu tako da je njegovo stopalo za nekoliko milimetara bila ispred posljednjeg igrača gostujuće obrane, Branimira Kalaice.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U drugom poluvremenu prva je zaprijetila Lokomotiva. Luka Stojković je u 60. minuti precizno šutirao iz daljine, ali je domaći vratar Božidar Radošević odbio loptu koja je išla pod gredu.

I jedan i drugi trener su posegnuli za osvježenjima, Silvijo Čabraja već na poluvremenu, a Željko Sopić nakon sat vremena igre, što se treneru Gorice umalo isplatilo u 74. minuti. Tada je Kristian Fućak, koji je ušao u igru tri minute prije, pucao iskosa sa desetak metara, što je Čavlina uspio odbiti, a u nastavku akcije je sjajni vratar "Lokosa" obranio i Mrzljakov šut.

Ono što mu nije uspjelo u 74. minuti, Fućak je napravio 13 minuta poslije. Riječanin koji je u Goricu stigao iz Osijeka u zimskom prijelaznom roku na posudbu do kraja sezone, iskoristio je svoju brzinu i neodlučnost bivšeg hrvatskog reprezentativca Josipa Pivarića te prije njega došao do lopte u kontranapadu, sjurio se prema Čavlini i hladnokrvno, s ruba kaznenog prostora, svladao nemoćnog vratara Lokomotive koji je do tada bio najbolji pojedinac dvoboja.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Fućkov je to prvijenac u HNL-u, koji je Goričanima donio drugu prvenstvenu pobjedu u ovoj sezoni. Pola godine nakon što su pobijedili Lokomotivu sa 3-2 na svom stadionu, to su uspjeli ponoviti i ove kišne subote u veljači.

Utakmicu na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici sudio je Duje Strukan iz Splita.

