Čudo u Njemačkoj: Mandić ipak izbjegao težu ozljedu. Vraća se na parket već iduću utakmicu?

Njemački rukometni prvoligaš Melsungen objavio je dobru i lošu vijest nakon ligaške utakmice koju je u četvrtak izgubio protiv Füchse Berlina.

Utakmicu je obilježila naizgled teška ozljeda hrvatskog reprezentativca Davida Mandića. Igrala se 18. minuta utakmice, a igrač Füchsea Mathias Gidsel bio je u napadu, dignuo se na udarac, a doskočio je na Mandićev gležanj na desnoj nozi.

Mandić je nekoliko minuta ležao na parketu i jaukao od bolova. Teren je napustio uz pomoć suigrača i još jednog 'kauboja' Ivana Martinovića. Melsungen je, srećom, objavio kako Mandić nije pretrpio teže posljedice i očekuje se njegov nastup 28. listopada protiv Lowena.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nalazi pregleda su pružili olakšanje Melsungenu. Mandić je samo natukao prednji dio stopala, a momčadski doktor Gerd Rauch dao mu je zeleno svijetlo ako sve prođe u najboljem redu za iduću utakmicu. Hrvat će odmarati do ponedjeljka, kada će opet biti pregledan. Rauch će tada donijeti konačnu odluku o dostupnosti Hrvata - priopćio je klub.

Nažalost, hrvatski playmaker Domagoj Pavlović nije prošao tako dobro. Nakon dodatnih pretraga otkriveno je kako mora na operaciju koljena, a čeka ga višemjesečno izbivanje s parketa.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Melsungen do sada nije imao nijednu težu ozljedu. To se sada promijenilo. Domagoj Pavlović ima problema s meniskusom na desnom koljenu koje će operirati u rodnoj Hrvatskoj. Ovisno o vrsti operacije, 30-godišnjak može izostati i do šest mjeseci. Ono što je sigurno jest da trener Roberto Garcia Parrondo ne može računati na broj 94 nekoliko mjeseci - dodali su iz Melsungena.