U svom premijernom nastupu u Ligi prvaka juniori Hajduka upisali su i drugu pobjedu protiv makedonske Škendije i plasirali se u drugi krug natjecanja, u kome ih čeka bjeloruski Minsk. Susreti drugog kola Lige prvaka mladih igraju se 3. i 24. studenoga, a Hajduk je domaćin u prvoj utakmici.

Ogled Hajduka i Škendije odigran je pred 500 - tinjak gledatelja, došli su ga vidjeti i prvotimci Lovrencsics, Atanasov, Sahiti, Dellova i Mario Čuić, koji se posebno obradovao golu svog brata Filipa. Filip je bio dvostruki strijelac i u Hajdukovoj pobjedi u Tetovu 2-0, a danas je zabio prekrasan gol za vodstvo 2-1. Štopao je loptu na prsa, spustio je, i iz okreta poluvolejem zakucao iza nemoćnog gostujućeg golmana Nijasa Bedjetija.

Hajduk je od prve minute pritiskao goste koji nisu uspijevali spojiti nekoliko dodavanja, no u jeku tog pritiska Škendija je ipak prva povela. Iz svoje prve i jedine prilike lijepo je šutom u rašlje zabio Hamza, no slavlje gostiju potrajalo je svega dvije minute. Već iz prvog sljedećeg napada Hajduk je poravnao. Šut Capana uštopao je Antunović, gosti su zastali vjerujući da je napadač Hajduka u zaleđu, no ništa od toga, snalažljivi Antunović iz okreta je poravnao na 1-1.

Iako su bili u rezultatskom deficitu igrači Škendije i u drugom su poluvremenu stajali u čvrstom bloku i bez previše rizika pokušavali obraniti svoj gol, što je ostavljalo malo prostora igračima Hajduka. No ipak su uspjeli zabiti još jednom. Konačan rezultat i uvjerljivih 3-1 pred sam kraj susreta postavio je Marko Brkljača, koga je usamljenoga na drugoj vratnici lijepo pronašao Krolo.

Momčad Marijana Budimira dobro je izbalansirana i uigrana, vrijedi notirati kako bi u njoj za Ligu prvaka mogli nastupiti i dvojica prvotimca, Stipe Biuk i Marin Ljubičić, ali Hajduk je odlučio ne koristiti svoja dva najvrjednija dragulja. Od igrača koji su već bili dio prve momčadi tu su još Luka Škaričić, Marko Brkljača i golman Toni Silić, na mjestu stopera igra brat Domagoja Bradarića Luka, igru kreira Marko Capan, glavna napadačka poluga uz Čuića je Mate Antunović.