When ALLAH with you, nobody can broke you, nobody \ud83d\udc4a\u2694\ufe0f Thanks Father for everything, you teach all my life, may ALLAH grant you the highest Paradise \ud83e\udd32 - \u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0412\u0441\u0435\u0432\u044b\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0441 \u0442\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u0438 \u0447\u0442\u043e \u0442\u0435\u0431\u044f \u043d\u0435 \u0441\u043b\u043e\u043c\u0430\u0435\u0442, \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e \u043d\u0438\u0447\u0442\u043e. \u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u041e\u0442\u0435\u0446 \u0437\u0430 \u0432\u0441\u0435, \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0442\u044b \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u043b \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438, \u0434\u0430\u0439 \u0410\u043b\u043b\u0430\u0445 \u0442\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0430\u0438\u0432\u044b\u0441\u0448\u0443\u044e \u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u044c \u0420\u0430\u044f \ud83e\udd32





A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Oct 24, 2020 at 4:04pm PDT