Čupićev je klub na koljenima: Krpamo kraj s krajem s 300 €

Prvih dana lipnja Skoplje je gorjelo zbog rukometaša Vardara koji su drugi put u tri sezone postali europski prvaci. Na ulicama glavnoga grada Sjeverne Makedonije slilo se 250.000 ljudi kako bi pozdravili Igora Karačića i društvo.

No to je daleka prošlost za one koji su u njemu ostali nakon što je ruski milijarder Sergej Samsonenko, zbog problema s financijama, otišao iz kluba.

Među onima koji su ostali u Skoplju nakon raspada sistema je i bivši hrvatski reprezentativac Ivan Čupić (33), koji je u Vardar stigao 2016. Treći je najbolji strijelac s 41 golom nakon Rusa Timura Dibirova (57) i Latvijca Dainisa Krištopansa (42 gola).

- Jako je teško, nema novca. Većina momčadi nije primila plaću pola godine. Dobivamo samo dio - rekao je njemački reprezentativac Christian Dissinger (28), koji igra na poziciji lijevog vanjskog.

- S 300 eura možete krpati kraj s krajem. Ali svejedno je to psihološki stresna situacija i ne pomaže - dodao je Dissinger u razgovoru za Rhein-Neckar Zeitung.

Brojni igrači samo čekaju kraj sezone i istek ugovora da se izvuku iz ove situacije. Krištopans će u PSG, Rus Daniil Šiškarev u Veszprém, Slovenac Staš Skube u Hannover, Rus Pavel Atman u Spartak Moskvu, a Dissinger u Sporting.

Samsonenko, vlasnik lanca kladionica, kupio je Vardar 2014. za 81.000 eura i obvezao se godišnje ulagati milijun i pol eura. No više nije mogao.

- Od sedam godina u sportu, ovo je treća u kojoj se mučim iz dana u dan u financiranju kluba konstantnim posuđivanjima i zaduživanjima. Osim toga, imam u svojoj tvrtki više od 5000 zaposlenih, tu su i njihove obitelji i ne želim ih ugrožavati konstantno uzimajući novac za sport - pravdao se lani.

Usprkos problemima, Vardar odlično gura u SEHA ligi. U svojoj je skupini A, nakon deset kola, vodeći s osam pobjeda i dva poraza, koliko ima i Motor iz Zaporožja.

Situacija je lošija u Ligi prvaka gdje u 11 kola ima četiri pobjede, remi i šest poraza, ali i dalje drži šesto mjesto u skupini B koje mu jamči osminu finala.