Stephen Curry postao je prvi košarkaš u povijesti NBA lige s postignutih 3000 trica, no slavlje povodom tog dosega pokvarili su mu Denver Nuggetsi koji su kao gosti svladali njegove Golden State Warriorse 89-86.

Nuggetsi su protiv vodeće momčadi lige imali prednost 77-61 početkom četvrte četvrtine, no Warriorsi su 11 sekundi prije isteka vremena imali napad pri rezultatu 88-86 za goste. Jonathan Kuminga promašio je pllaganje za poravnanje tri sekunde prije kraja, a potom je Facundo Campazzo pogodio jedno od dva slobodna bacanja za konačnih 89-86.

Nuggetse je do 17. pobjede u 33. ovosezonskom nastupu predvodio Nikola Jokić s 22 koša i 18 skokova, Will Barton je dodao 21 od kojih četiri u posljednje 43 sekunde susreta, dok je Curry bio prvi strijelac Warriorsa s 23 ubačaja, pet trica, ali iz čak 14 pokušaja. Curry je promašio svojih prvih sedam pokušaja s distance da bi prvu tricu na utakmici, koja mu je bila 3000. u karijeri pogodio pred kraj treće četvrtine. U posljednjih 12 minuta ovaj sjajni šuter postigao je 15 poena, no nije bilo dovoljno za preokret.

Usprkos ovom porazu Warriorsi su ostali na vrhu Zapadne konferencije, ali i čitave lige s omjerom 27-7, no drugi Phoenix Sunsi imaju samo pobjedu manje i susret manje.

Izvrsnu večer imao je LeBron James koji je u 132-123 gostujućoj pobjedi Los Angeles Lakersa protiv Houston Rocketsa ostvario "triple-double" učinak od 32 koša te po 11 skokova i asistencija, a novi "triple-double" ostvario je i njegov suigrač te bivši igrač Rocketsa Russell Westbrook s 24 ubačaja, 12 skokova i 10 asistencija. Pored tako raspoloženog dvojca Lakersa Rocketsima nije bilo dovoljno ni sedam igrača s dvoznamenkastim učinkom, a trijoca su ubacila i preko 20 koševa, Jalen Green 24, a Christian Wood i Kevin Poreter po 22.

Prvaci Milwaukee Bucksi ostvarili su četvrtu uzastopnu pobjedu svladavši kao gosti Orlando Magic sa 127-110. Giannis Antetokounmpo s 28 i Khris Middleton s 21 košem predvodili su Buckse, dok je Fritz Wagner ubacio čak 38 poena za Magic.