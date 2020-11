Čuvajte se, Wolfsberger igra sjajno, ima stopera od 100 kg i prefriganca koji iznuđuje penale

Podsjećaju me na 'Hajdukov' Liberec: nije veliko ime, a odlični su. Igraju vrlo visoki presing, a glavna zvijezda je Michael Liendl (35), kreativan igrač, jedna od zadnjih 'desetki' u modernom nogometu. Takvi polako nestaju sa scene, kaže trener Admire

<p>Mi smo radili nevjerojatne individualne greške kod tih penala, dva igrača su mi loše reagirala, sve je brzo bilo gotovo. Wolfsbgerer je iskusna momčad, a kad imaju luksuz rezultata 2-0 u ranoj fazi utakmice, brzo oni to privedu kraju. No, bez obzira na naš dvoboj, oni su dobra momčad, po kvaliteti, igri i razini fleksibilnosti su odmah iza Salzburga koji je godinama dominantan u Austriji, kaže nam <strong>Damir Burić</strong> (56).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tko će igrati protiv WAC-a?</strong></p><p>Bivši trener Hajduka danas sjedi na klupi austrijskog prvoligaša Admire koja je u nedjelju na domaćem terenu poražena (3-1) od sljedećeg europskog suparnika 'modrih' - Wolfsbergera. Damir Burić ima visoko mišljenje o novom suparniku Dinama, pa za 24sata govori s kakvom će se to momčadi Zagrepčani sastati večeras.</p><p>- Wolfsberger igra u dva klasična sustava, 4-4-2 s rombom u sredini terena i u 3-5-2 formaciji. U oba se jako dobro snalaze, imaju iskustvo, rutinu, brzinu i individualnu kvalitetu. Odlično su posloženi u oba sustava, ovo im je već druga godina Europske lige, vidi se njihov napredak u odnosu na prošlu godinu. Austrijska liga raste, u ovdašnjem nogometu događaju se pozitivne promjene, to se vidi i na momčadi kao što je Wolfsberger.</p><p>Wolfsberger je ljetos doživio i neke igračke promjene...</p><p>- Da, U Španjolsku im je otišao glavni napadač, tu su lijepo zaradili, ali su onda doveli našeg <strong>Vizingera</strong> iz Celja i na posudbu iz Frankfurta mladog Joveljića. Tu su odlično zamijenili napadače, meni se protiv nas baš dopao taj Vizinger. Ima potencijal, jako je opasan i neugodan. Wolfsberger je, kao što sam rekao, dobro organizirana momčad, u svakom trenutku znaju što rade i nikako ih se ne smije podcijeniti.</p><p>A kako igra sljedeći Dinamov europski suparnik?</p><p>- Oni igraju vrlo visoki presing, napadaju jako visoko. Iskreno, slabo pratim HNL i ne znam na kakvoj je razini sadašnji Dinamo, pa mi je teško prognozirati rezultat utakmice. Ali, znam kakav je WAC. Igraju visoki presing, funkcioniraju u dva sustava koja znaju mijenjati kroz utakmicu, a glavna zvijezda im je taj 35-godišnji Michael Liendl. On igra sjajno i nikoga nije briga za njegove godine, a svaku je utakmicu najbolji na terenu.</p><p>Kakav je to tip igrača?</p><p>- Michael Liendl daje ton i boju njihovoj igri, ako njega zaustavite napravili ste već velik dio posla. Od njega kreće najviše njihovih akcija, on daje opasne pasove u dubinu, izvodi sve prekide i kornere. Kreativan je igrač, rekao bih jedna od zadnjih 'desetki' u modernom nogometu. Takvi igrači polako nestaju sa scene, a on je kao vino, što je stariji, to je bolji. I igra izvanredno. </p><p>Dobro, a njihove slabije strane? Valjda ste i vi pronašli neke mane?</p><p>- Njih se može iznenaditi kroz neke dubinske pasove kada izgube loptu. Dosta su ranjivi dok su još u toj fazi premještanja u obrambenu formaciju, tu svaka lopta iza njihovih leđa može biti opasna. Kao i kod njihovih prekida. Oni im mogu biti prednost, ali i mana. Ako Dinamova obrana dobro reagira kod njihovog prekida, osvoji posjed po odbijenoj lopti, tu se otvara jako puno prostora za kontranapad. </p><p>Trener Admire sviđaju se i njihovi stoperi...</p><p>- To su visoki i snažni, fizički moćni igrači. Gruzijac <strong>Luka Ločošvili</strong> je visok preko 190 cm, ima valjda i 100 kilograma, kada on s loptom uđe u igru, može napraviti probleme svakome. Drugi je stoper Dominik Baumgartner, taj je prilično brz i jak u skoku. Sviđaju mi se kao 'halfovi', imaju i brzinu i skok igru. Opet, ako Wolfsberger bude igrao u 4-4-2 sustavu s rombom u sredini, Dinamo će imati puno prostora na bokovima, a to bi neki brzanci mogli iskoristiti.</p><p>Damir Burić posebno upozorava na visoki pritisak Austrijanaca...</p><p>- To je dvosjekli mač, tu može biti svega. Ne znam ima li Dinamo stopere koji otvaraju igru ili Livaković ispucava loptu daleko, ali oni će odmah probati visoko pritisnuti zadnju liniju Dinama. I tu sada sve ovisi o vašoj klasi, možete li kroz igru izaći na njihovu polovicu ili ćete u opasnoj zoni izgubiti loptu. Vidjet ćemo hoće li Dinamo ići u taj rizik, ali je jasno kako će Wolfsberger ići u presing od prve minute.</p><p>Dosta ste ih nahvalili, a kako onda u prvih šest kola imaju tek - šest bodova?!</p><p>- Nisu imali lagan raspored, iza njih su već utakmice sa Salzburgom, Rapidom, LASK-om..., najboljim momčadima Austrije. A i u tim su dvobojima mogli imati više bodova. Pa Rapid su vodili 3-2 par minuta prije kraja, pa su preko jednog prekida i penala izgubili utakmicu. Rekao sam, djeluju mi opasno u napadačkim, ali i ranjivo u obrambenim prekidima, zanima me može li to Dinamo iskoristiti. Ali, oni su po meni najbolja momčad Austrije poslije Salzburga, igraju najbolji i najintenzivniji nogomet, planirano su slagali momčad za takav način igre.</p><p>Jeste li vjerovali da će oni u prva dva kola Europske lige, protiv CSKA Moskve i Feyenoorda, dohvatiti četiri boda?</p><p>- Zašto ne? Ma gledajte, Wolfsberger nije nekakvo opasno i veliko ime, ali su - odlična momčad. To me podsjeća i kao kada sam s Hajdukom igrao protiv Libereca. Mi smo tada bili najmlađa momčad u Europi, a oni imali niz iskusnih igrača i reprezentativaca. Vodio ih je Jindrich Trpišovsky, 'češki Jürgen Klopp', koji već tri godine radi čuda na klupi Slavije Prag. I to su problemi današnjeg nogometa, vi naletite na momčad poput Wolfsbergera, koja nema veliko europsko ime ni tradiciju, a ljudi igraju sjajno - pričao nam je u jednom dahu Damir Burić, pa dodao: </p><p>- Ma nekada je bolje igrati poput klubova kao što je Galatasaray, takvi su uvijek puno novaca, a često u njihovim redovima puno toga ne štima. Puni su igrača koji su na zalasku karijere, došli su odraditi zadnji ugovor, nemaju više ni prevelike sportske ciljeve. Vjerujte mi, radije bih danas igrao protiv takvih momčadi nego protiv Wolfsbergera. Vjerujem da će se svi iznenaditi kvalitetom Austrijanaca.</p><p>Wolfsberger je u posljednje vrijeme imao i veliku naklonosti sudaca, protiv CSKA Moskve, Feyenoorda i vaše Admire dobili su čak šest penala?!</p><p>- To je sastavni dio nogometa, pogotovo ako igraš visoki presing, tjeraš suparnika na greške u njihovom kaznenom prostoru. Puno se kreću, ofenzivni su i - iskusni. Evo, protiv nas su imali dva penala, oba su bila. Ali, oba su i baš lukavo izborena, to je također njihova kvaliteta. Čim bi njihov igrač osjetio lagani kontakt, pao bi, bili su to penali za dječji vrtić, ali su - bili. Mi smo se loše postavili. Tu im je najopasniji Christopher Wernitznig, taj je lukav, prefrigan i premazan svim mastima. I mislim kako im je on iznudio tri od tih šest penala, ali kažem svi su bili čisti osim možda zadnjeg u Nizozemskoj, taj penal može biti upitan - završio je Burić.</p>