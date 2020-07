Ćuže spasio Jovićevića od ružnih povika, ali i negativnih brojki. Mladi Hrvoj oduševio u debiju

Junak utakmice bio je Mario Ćuže, 'palac gore' zaradili su mladići Hrvoj, Šutalo i Franjić, dok su 'palac dolje' dobili Marin i Kulenović. Igor Jovićević je u Zaprešiću slušao brojne uvrede s tribina...

<p><strong>Dinamo</strong> je golom <strong>Marija Ćužea</strong> svladao (1-0) <strong>Inter</strong>, tako stigao do još jedne prvenstvene pobjede. A Dinamo nije bio dobar, niti razigran, bilo je to daleko od predstave na kakvu nas je hrvatski prvak navikao u prvom dijelu sezone.</p><p>Jedini gol na utakmici zabio je Mario Ćuže, debitirali su <strong>Tin Hrvoj</strong> i <strong>Josip Šutalo</strong>, pa je za Dinamo u ovoj šampionskoj sezoni zaigralo već 34 igrača. <strong>Igor Jovićević</strong> ovom je pobjedom malo skinuo pritisak sa svojim leđa, ali i njemu je jasno kako Dinamo mora bolje. Točnije, puno bolje. I češće biti na razini drugog poluvremena iz Zaprešića.</p><p>Igor Jovićević u Zaprešiću je zaigrao u 4-4-2 sustavu s Marinom i Ćužeom na krilima, a Kulenovićem i Oršićem u vrhu napada. I nije to većim dijelom utakmice izgledalo dobro, 'modri' su (pre)dugo bili potuno bezopasni, nisu imali nikakvih ideja kako se opasnije približiti domaćim vratima.</p><p><strong>Mislav Oršić</strong> bio je prilično aktivan, rastrčan, jednom je i zabio, ali njegov je gol opravdano poništen zbog zaleđa. Ponajbolji igrač Dinama iz prvog dijela sezone 'lutao' je po cijelom terenu, imao potpunu slobodu u igri, no Dinamu i dalje nedostaje njegova ubojitost. No, Oršić je lijepom asistencijom za Ćužu i 'otvorio' goste, ukupno bio od ponajboljih na terenu.</p><p>U početnoj postavi Dinama našlo se čak sedam U-21 igrača (Hrvoj, Šutalo, Franjić, Moro, Marin, Ćuže i Kulenović) od kojih su Hrvoj i Šutalo upisali prve minute u prvoligaškom društvu. I za razliku od nekih, cijelo vrijeme bili na visini zadatka, nisu igrali 'samo drugo poluvrijeme'.</p><p>Tin Hrvoj probijao se desnom stranom, išao 'gore-dolje', dodatno zakomplicirao borbu za poziciju na desnom boku gdje će Dinamo sljedeće sezone imati Stojanovića, Moharramija, Karačića, Pinta... Ovakav Hrvoj s njima se može ravnopravno boriti za mjesto u momčadi.</p><p>Josip Šutalo mirno je rješavao sve situacije s Komnenom Andrićem, bio siguran na zemlji, dominantan u skoku. Njih su dvojica, kao i <strong>Bartol Franjić</strong> zaradili 'palac gore', dok su neki ipak podbacili. Antonio Marin dugo vuče epitet velikog talenta, već je 'godinama' u sustavu seniorske momčadi, ali i protiv Intera je bio potpuno neprimijetan. Od njega se i dalje očekuje jako puno, ali i on sam mora postati 'gladan' igre, driblinga, golova...</p><p>Sandro Kulenović je konačno dočekao 'svojih pet minuta', vrijeme u kojem se treba dokazati treneru, te u izostanku Brune Petkovića - zabijati. Njemu se pak na želji i trudu ništa ne može zamjeriti, ali na efikasnosti i preciznosti - da. Mladi napadač previše je toga 'prokockao' protiv Intera, njegov golgeterski post u Dinamu postaje predug. </p><p>Već od samog početka utakmice u Zaprešiću smo čuli i puno pogrdnih skandiranja, pa i uvreda upućenih prema treneru Igoru Jovićeviću. Dinamovi mu navijači ne praštaju slabe (blago rečeno) predstave njegove momčadi, njegov se Dinamo muči i protiv realno, nedoraslih mu suparnika kao što je Inter.</p><p>No Jovićevića je daljnjih neugodnosti u Zaprešiću spasio Mario Ćuže, 'modrima' je opasno prijetila i treća prvenstvena utakmica u nizu bez postignutog gola. A to se Dinamu zadnji put dogodilo još prije 15 godina, kada su 'modri' remizirali s Kamen Ingradom, Osijekom i Pulom 1856.</p>