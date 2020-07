Cvitanović: Kek je top trener, to je pravi izbor. Rora: Neće uspjeti napraviti rezultate kao Bjelica...

Iznenadilo me što je Igor Jovićević tako brzo dobio otkaz, mislio sam da će dobiti priliku barem do kraja sezone, kaže Igor Cvitanović, koji smatra da bi Dinamo mogao odigrati odličnu utakmicu protiv Hajduka

<p>Buran tjedan u Maksimiru. Prvo je <strong>Igor Jovićević </strong>dobio otkaz, odlučeno je onda da <strong>Zoran Mamić </strong>vodi momčad do kraja sezone, a čini se kako će već za dva tjedna, kad sezona završi, kormilo preuzeti <strong>Matjaž Kek.</strong></p><p>- Iznenadilo me što je Igor Jovićević tako brzo dobio otkaz. Mislio sam da će dobiti priliku barem do kraja sezone - kaže nam <strong>Igor Cvitanović</strong> i nastavlja:</p><p>- Logično je bilo da ove tri utakmice do kraja sezone vodi Zoran Mamić. Mislim da će Zoran u nedjelju protiv Hajduka odmah izvesti puno iskusniju i jaču momčad. Željet će dobiti derbi pod svaku cijenu, neće biti puno mladih igrača kao kod Jovićevića u zadnjim utakmicama. Mislim da bi Dinamo mogao odigrati odličnu utakmicu. Hajduk nema što čekati. Njima samo pobjeda igra i oni se tako moraju postaviti. Bit će to dobar derbi.</p><p>Cvitu smo dobili u bolnici, prije dva tjedna slomio je šaku, mijenjao je longetu, ali kad je <strong>Dinamo t</strong>ema, onda se najbolji strijelac u povijesti kluba uvijek rado javi. </p><p>- Čitam da je Matjaž Kek blizu Maksimira i mislim da će to biti pravo rješenje za Dinamo. On je top trener, ali trebamo pričekati da sve riješi sa slovenskim savezom. Ako doista dođe, to je pravi izbor. Očekujem velike stvari od njega - rekao je Cvitanović.</p><p>Krasnodar Rora i Slaven Zambata, legende koje su 1967. godine s Dinamom osvojile Kup velesajamskih gradova, također pozorno prate sve oko kluba.</p><p>Zambata očekuje pobjedu Dinama u nedjeljnom derbiju, a za Matjaža Keka kaže:</p><p>- I dok je radio one velike stvari s Rijekom, mislim da mu je želja jednoga dana bila da vodi Dinamo. Sad će mu se ta želja ispuniti. S Rijekom je imao puno uspjeha, ali u Dinamu su očekivanja još puno veća. Treba biti spreman za taj izazov.<br/> Krasnodar Rora očekuje odličan derbi u nedjelju.</p><p><br/> - Utakmice HNL-a su odlične u posljednje vrijeme, ne sumnjam da će i ona najveća biti takva - rekao je Rora i zatim se osvrnuo na odlazak Igora Jovićevića.<br/> - Bio sam uvjeren da će dobiti puno više vremena. Prvenstvo je bilo riješeno, naslov osiguran i očekivao sam da dobije još koju utakmicu da to proba posložiti. No, znate kako je to u Dinamu. Ovakve turbulencije nisu od jučer, to su stvari koje su se često događale i na koje smo svi već naviknuti. <br/> Rora je, naravno, komentirao i mogućnost da Matjaž Kek uskoro postane trener hrvatskog prvaka.</p><p>- Nije sporno njegovo trenersko znanje i veličina, ali mislim da on neće moći napraviti tako dobre rezultate kao Nenad Bjelica. Otići će još neki igrači i on neće imati tako jaku momčad kao što je imao Bjelica kad je dolazio do velikih pobjeda u Ligi prvaka i Europskoj ligi. Nadam se da se varam, ali mislim da njegov mandat neće biti tako uspješan što se tiče Europe kao što je bio Bjeličin - kaže nam legendarni Rora.</p><p>Baš je utakmica protiv Hajduka bila posljednja koju je s klupe Dinama kao trener vodio Nenad Bjelica. Protiv Istre 1961 je bio na tribinama, Dinamo je taj derbi u ožujku dobio 2-0.<br/> Nakon njega je Bjelica rekao kako Dinamo može zaustaviti samo korona virus, s koronom su došle turbulencije.</p><p> </p><p> </p>