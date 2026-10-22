Trump je poludio na LeBrona: Ispričaj se američkim ratnicima

Američki predsjednik Donald Trump obrušio se na košarkašu superzvijezdu LeBrona Jamesa zbog "nepoštovanja" tijekom izvođenja nacionalne himne uoči utakmice između New York Knicksa i Philadelphia 76-ersa na otvaranju nove NBA sezone.

James je tijekom izvođenja himne stajao u vrsti zajedno sa svojim suigračima iz Sixersa mašući rukama kao da se zagrijava te isprobavajući svoje šuterske pokrete.

- Dok je slušao nacionalnu himnu, LeBron James je pokazao nepoštovanje prema našoj zemlji. Trebao bi se ispričati svim velikim američkim ratnicima i junacima koji su mrli za američku zastavu i ono što naša zemlja predstavlja - objavio je Trump putem svoje društvene mreže Truth Social uz video u kojem se vidi kako se James miče tijekom izvođenja himne.