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NEPOŠTOVANJE?

Trump je poludio na LeBrona: Ispričaj se američkim ratnicima

Piše HINA,
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Trump je poludio na LeBrona: Ispričaj se američkim ratnicima
Foto: Brad Penner
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James je tijekom izvođenja himne stajao u vrsti zajedno sa svojim suigračima iz Sixersa mašući rukama kao da se zagrijava te isprobavajući svoje šuterske pokrete

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Američki predsjednik Donald Trump obrušio se na košarkašu superzvijezdu LeBrona Jamesa zbog "nepoštovanja" tijekom izvođenja nacionalne himne uoči utakmice između New York Knicksa i Philadelphia 76-ersa na otvaranju nove NBA sezone.

James je tijekom izvođenja himne stajao u vrsti zajedno sa svojim suigračima iz Sixersa mašući rukama kao da se zagrijava te isprobavajući svoje šuterske pokrete.

- Dok je slušao nacionalnu himnu, LeBron James je pokazao nepoštovanje prema našoj zemlji. Trebao bi se ispričati svim velikim američkim ratnicima i junacima koji su mrli za američku zastavu i ono što naša zemlja predstavlja - objavio je Trump putem svoje društvene mreže Truth Social uz video u kojem se vidi kako se James miče tijekom izvođenja himne.

US President Trump travels to South Carolina for a Republican rally ahead of the midterm elections
Foto: Umit Bektas

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